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Muere cineasta argentino Adolfo Aristarain a los 82 años

MONTEVIDEO (AP) — El cineasta argentino Adolfo Aristarain, director de películas como “Un lugar en el mundo”, “Martín (Hache)” y “Tiempo de Revancha”, murió el domingo en Buenos Aires, confirmó la Academia de Cine de España, país que le concedió la nacionalidad en 2003 por carta de naturaleza, y donde vivió durante siete años. Tenía 82 años.

“Fallece el cineasta argentino Adolfo Aristarain. Muy ligado al cine español”, indicó la entidad que en 2024 le entregó la Medalla de Oro por su trayectoria.

“El cine que uno hace es lo que uno es”, dijo Aristarain durante la ceremonia de premiación.

La Asociación Argentina de Actores lo recordó como un “referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional”.

Aristarain nació en el barrio de Parque Chas, en Buenos Aires, el 19 de octubre de 1943. De formación autodidacta, su pasión por el cine nació desde pequeño, cuando miraba tres películas de corrido luego de salir de clases.

Meritorio, sonidista, montador, ayudante de producción y, finalmente, director. Aristarain conoció el oficio desde sus bases, y nutrió al cine argentino de una mirada vanguardista, adaptada a la coyuntura política y los temas sociales locales.

Recibió un premio Goya a Mejor Película Iberoamericana por “Un lugar en el mundo” —candidata al Oscar en 1992 como mejor película extranjera— y otro a Mejor Guion Adaptado por “Lugares Comunes”, entre una docena de premios.

En la década de 1990 fue vicepresidente de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y encabezó junto a colegas como Luis Puenzo —fallecido el pasado miércoles— el reclamo que derivó en la sanción de la actual Ley de Cine.

Eusebio Poncela, Federico Luppi, Aitana Sánchez-Gijón, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Juan Diego Botto, Cecilia Roth y Susú Pecoraro fueron algunos de sus actores y actrices fetiche.

FUENTE: AP

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