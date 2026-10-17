Movimientos astutos ayudaron a los Cerveceros a ser contendientes y ahora están en la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee posa para una foto de grupo tras ganar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al barrer a los Dodgers de Los Ángeles el jueves 15 de octubre del 2026. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Los Cerveceros juegan en el mercado más pequeño de las Grandes Ligas. Su nómina está por debajo de la media de la MLB y por lo general traspasan a sus jugadores de mayor renombre un año antes de que lleguen a la agencia libre.

Aun así, registraron el mejor récord de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, consiguieron su octava clasificación a los playoffs en nueve temporadas y ganaron su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional. Es una racha asombrosa para una franquicia que tuvo una sequía de 25 años sin playoffs entre 1983 y 2007.

El único reproche contra los Cerveceros era su falta de éxito en la postemporada. Ya no les pueden criticar por ese aspecto ahora que alcanzaron el Clásico de Otoño por primera vez desde 1982 —y apenas la segunda vez en su historia— tras barrer a los Dodgers de Los Ángeles, dos veces campeones defensores de la Serie Mundial.

La sabiduría convencional sugería que esta racha de éxito terminaría después de las salidas del presidente de operaciones David Stearns y del mánager Craig Counsell. Stearns dejó el cargo tras la temporada 2022 y se fue a los Mets de Nueva York un año después. Counsell se marchó a los Cachorros de Chicago, rivales de la Central de la Liga Nacional, después de la derrota de Milwaukee en los playoffs de 2023.

En cambio, los Cerveceros promovieron a gente de la casa y mejoraron aún más con Matt Arnold como presidente de operaciones y Pat Murphy como mánager.

Arnold, quien también llegó a la Serie Mundial mientras trabajaba en la oficina principal de Tampa Bay en 2008, había sido la mano derecha de Stearns antes de reemplazarlo. Ha aprovechado el sobresaliente sistema de ligas menores de Milwaukee al firmar a los jardineros venezolanos Jackson Chourio y Luis Lara, y al campocorto Cooper Pratt con contratos a largo plazo antes de que cualquiera de ellos llegara a las Grandes Ligas. Los tres han desempeñado papeles importantes esta temporada.

Quizá su mejor decisión fue elegir a Murphy para asumir como mánager tras la salida de Counsell. Murphy, quien había sido el coach de banca de Counsell desde 2016, fue elegido mánager del año de la Liga Nacional en cada una de las dos últimas temporadas.

“Es tremendo, creo, y completo, en el sentido de que tiene una gran manera de manejar su trabajo con ese tira y afloja”, comentó Arnold. “Es bueno para apretar cuando hace falta y también para aflojar cuando se necesita. Hace un trabajo fantástico”.

A continuación, un repaso cronológico de otros movimientos importantes que han hecho los Brewers en los últimos años para construir un roster capaz de ganar su primer título de Serie Mundial.

Traspaso por Christian Yelich

El mejor canje de Stearns fue adquirir a Christian Yelich de los Marlins de Miami en enero de 2018 a cambio de Lewis Brinson, el puertorriqueño Isan Díaz, Monte Harrison y Jordan Yamamoto. Yelich ganó el MVP en 2018, terminó segundo en la votación en 2019 y firmó un contrato de nueve años y 215 millones de dólares en marzo de 2020. El mes pasado fue nombrado el primer capitán en la historia de los Cerveceros.

Selección de Garrett Mitchell en el draft

Los Cerveceros eligieron a Garrett Mitchell con la selección número 20 global en el draft de 2020. Mitchell, quien tiene diabetes tipo 1, lidió con múltiples lesiones durante gran parte de su carrera, pero disputó 145 juegos de temporada regular este año y conectó dos jonrones en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Selección de Jacob Misiorowski en el draft

Jacob Misiorowski se había comprometido con LSU cuando los Cerveceros seleccionaron al derecho de potente brazo en la segunda ronda del draft de 2022. Misiorowski podría haber hecho dupla con el ganador del Cy Young de 2025, Paul Skenes, con unos Tigers que ganaron la Serie Mundial Universitaria de 2023. En su lugar, se unió a Milwaukee y se convirtió en el favorito para ganar el premio Cy Young este año.

Traspaso de Josh Hader

Los Cerveceros lideraban la Central de la Liga Nacional cuando traspasaron al estelar cerrador Josh Hader a San Diego en la fecha límite de cambios de 2022 a cambio de los lanzadores Taylor Rogers, Robert Gasser y Dinelson Lamet, además del jardinero dominicano Esteury Ruiz. En ese momento, esto pareció el mayor tropiezo de la gestión de Stearns, pues el equipo se vino abajo después y se quedaron fuera de los playoffs.

Pero después de que una cirugía Tommy John en 2024 frenara su desarrollo, Gasser se convirtió en un arma importante al final de esta temporada. El zurdo ha permitido una carrera en nueve innings en los playoffs.

Traspaso por William Contreras

El venezolano William Contreras venía de una temporada All-Star cuando Atlanta lo traspasó a Milwaukee como parte de un canje de tres equipos en diciembre de 2022, en el que los Bravos también adquirieron a Sean Murphy de los Atléticos. Lo único que los Cerveceros tuvieron que entregar fue a Ruiz a los Atléticos. Contreras ha sido All-Star dos veces con Milwaukee y terminó quinto en la votación al MVP de 2024. Está bateando para .367 con un OPS de 1,157 en esta postemporada.

Traspaso por Trevor Megill

Después de que los Mellizos de Minnesota designaran para asignación a Trevor Megill en abril de 2023, los Cerveceros adquirieron al relevista a cambio de Taylor Floyd, quien no ha aparecido en un juego de Grandes Ligas. Megill ha conseguido 81 salvamentos en las últimas tres temporadas y fue All-Star en 2025. Ha lanzado 5 2/3 innings sin permitir carreras, con cuatro salvamentos, en esta postemporada.

Traspaso por Jake Bauers

Los Cerveceros adquirieron a Jake Bauers de los Yankees de Nueva York a cambio de los jugadores de ligas menores Jace Avina y Brian Sanchez en noviembre de 2023. Bauers regresó a Milwaukee con un contrato de ligas menores en 2025 y está jugando esta temporada con un contrato de 2,7 millones de dólares. Bauers dio el salto este año al registrar un OPS de .874 en la temporada regular antes de ser nombrado MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Avina y Sanchez aún no han llegado a las Grandes Ligas.

Traspaso de Corbin Burnes

A Corbin Burnes le quedaba un año antes de la agencia libre cuando los Brewers enviaron al ganador del Cy Young de 2021 a los Baltimore Orioles en febrero de 2024 a cambio del infielder Joey Ortiz y del lanzador DL Hall. Ortiz bateó para .270 con un OPS de .730 en 134 juegos esta temporada, alternándose entre la tercera base y el campocorto. Hall ha lanzado 5 1/3 innings de relevo sin permitir carreras en la postemporada.

Traspaso por Andrew Vaughn

Andrew Vaughn había caído tanto en rendimiento que lo enviaron a ligas menores antes de que los Cerveceros lo adquirieran en un canje de junio de 2025 con los Medias Blancas que envió al lanzador Aaron Civale a Chicago. Vaughn ha registrado un OPS de .849 en 168 juegos con los Brewers en las últimas dos temporadas.

Incorporación de Kyle Harrison, Shane Drohan y David Hamilton

Los Cerveceros traspasaron al antesalista Caleb Durbin y a los infielders, el venezolano Andruw Monasterio y Anthony Seigler a los Medias Rojas de Boston en febrero, después de que Durbin terminara tercero en la votación al novato del año de la Liga Nacional la temporada pasada. A cambio adquirieron a los lanzadores Kyle Harrison y Shane Drohan, y al infielder David Hamilton en el acuerdo. Harrison fue, posiblemente, el segundo mejor abridor de Milwaukee antes de caer en rendimiento al final para terminar 11-5 con una efectividad de 4,20. Drohan tuvo marca de 7-5 con una efectividad de 4,19. Hamilton se robó 30 bases durante la temporada regular y se fue de 7-4 con un jonrón y tres robos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

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FUENTE: AP