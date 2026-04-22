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Motta ataja 4 penales en la tanda ante Atalanta y Lazio alcanza la final de la Copa Italia

BÉRGAMO, Italia (AP) — Edoardo Motta, el arquero de 21 años de la Lazio, atajó cuatro penales consecutivos y el club romano doblegó el miércoles a Atalanta en una tanda de penales para avanzar a la final de la Copa Italia.

El arquero de la Lazio Edoardo Motta es alzado por sus compañeros tras la victoria por penales ante Atalanta en las semifinales de la Copa Italia, el miércoles 22 de abril de 2026, en 2026, en Bérgamo, Italia. (Spada/LaPresse vía AP)
El arquero de la Lazio Edoardo Motta es alzado por sus compañeros tras la victoria por penales ante Atalanta en las semifinales de la Copa Italia, el miércoles 22 de abril de 2026, en 2026, en Bérgamo, Italia. (Spada/LaPresse vía AP) AP

El marcador acabó 1-1 tras la prórroga. Los equipos igualaron 2-2 en el partido de ida.

Motta, quien se incorporó a la Lazio en enero, repelió los remates de Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic y Charles De Ketelaere. La visitante Lazio se impuso 2-1 en la tanda, con Gustav Isaksen y Kenneth Taylor convirtiendo.

Lazio enfrentará al Inter de Milán, líder de la Serie A, en la final del 13 de mayo.

El Inter remontó una desventaja de dos goles para vencer el martes 3-2 a Como tras el 0-0 en la ida.

Alessio Romagnoli y Pasalic intercambiaron goles en los minutos finales del tiempo reglamentario. Luego, Motta desvió al poste un cabezazo de Scamacca en el tiempo añadido.

Giacomo Raspadori creyó haberlo ganado para Atalanta en el primer tiempo extra, pero su gol de cabeza fue anulado por el VAR por posición adelantada.

Ederson también vio anulado un gol para Atalanta a la hora de juego, tras una larga revisión del VAR que determinó que hubo una falta sobre el arquero de Lazio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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