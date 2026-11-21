Mientras que el rival electoral de Infantino, el francés Philippe Diallo, observaba desde un asiento en la segunda fila, Motsepe organizó una demostración de fuerza a favor del jefe actual de la FIFA, que afronta la primera pelea por la reelección en sus casi 11 años al frente del fútbol mundial.

“Tengo un informe de las 54 asociaciones miembro en África para decir que apoyamos unánimemente a Gianni”, manifestó Motsepe en la asamblea general de la CAF en Nigeria antes de invitar a los miembros a darle a Infantino una ovación de pie por los prometidos 25 millones de dólares. Diallo se sumó a los aplausos.

“Durante los últimos cinco años (como presidente de la CAF) he experimentado su profundo, profundo compromiso… Gianni, tienes el apoyo en nombre de las 54 naciones de África para ser nuestro candidato”, añadió Motsepe, quien también es vicepresidente de la FIFA por África.

Infantino está siendo desafiado por Diallo y por el japonés Kohzo Tashima. La elección es el 18 de marzo.

Infantino asumió la presidencia en 2016 y busca un controversial cuarto mandato hasta 2031 en medio de la mayor crisis de su gestión, desencadenada por su divisivo plan en julio de vender participaciones en futuras ganancias de la Copa del Mundo por 4.200 millones de dólares a inversores privados encabezados por Joshua Kushner. Abandonó el proyecto a los pocos días ante una fuerte reacción en contra.

Sin embargo, sus perspectivas de reelección se han visto impulsadas por el plan de la FIFA de aumentar las contribuciones financieras a las asociaciones miembro de 10 millones de dólares durante un periodo de cuatro años a 25 millones de dólares.

“Cuando fui elegido por primera vez, cada federación recibía de la FIFA 250.000 dólares al año, o 1 millón de dólares cada cuatro años para el desarrollo del fútbol”, dijo Infantino.

“Ahora, 10 años después, no son dos millones, no son tres millones, no son cuatro millones; ahora recibirán 25 millones de dólares —cada país— para invertir en el desarrollo del fútbol. Y trabajaremos para que sea incluso más que eso. Porque se lo merecen. Porque su juventud se lo merece”.

Infantino ha invertido mucho esfuerzo político en África durante su presidencia y afirmó que el desarrollo del fútbol seguirá estando en primer plano de su agenda.

Los 54 votos que otorga la CAF, de las 211 federaciones miembro, pueden ser decisivos.

En una contienda de tres candidatos, se requiere una mayoría de dos tercios para ganar en la primera ronda. Si ningún candidato alcanza ese umbral, se elimina al aspirante con menos votos y una mayoría simple decide la segunda ronda.

Los 10 miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) reafirmaron su apoyo a Infantino el viernes.

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FUENTE: AP