Moscú celebrará el Día de la Victoria con desfile en la Plaza Roja bajo una fuerte seguridad

Soldados marchan durante un ensayo del desfile militar del Día de la Victoria en la plaza Dvortsovaya de San Petersburgo, Rusia, el 5 de mayo de 2026. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) AP

Putin, en el poder desde hace más de un cuarto de siglo, ha aprovechado el Día de la Victoria, la festividad laica más importante de Rusia, para exhibir el poderío militar del país y reunir apoyo para su acción militar en Ucrania, que va ya por su quinto año. Pero en esta ocasión, por primera vez en casi dos décadas, el desfile no contará con tanques, misiles y otras armas pesadas, aparte de la tradicional exhibición aérea de aviones de combate.

Las autoridades indicaron que el repentino cambio de formato se debe a la “situación operativa actual”, señalando la amenaza de ataques ucranianos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que se han adoptado “medidas de seguridad adicionales”.

Rusia declaró un alto el fuego unilateral para el viernes y el sábado, mientras que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenskyy, anunció una tregua que se suponía que comenzaría el 6 de mayo, pero ninguna de las dos se mantuvo y Moscú y Kiev se culparon mutuamente por la continuidad de los ataques.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que Rusia y Ucrania habían accedido a su solicitud de un alto el fuego desde el sábado al lunes, y a un intercambio de prisioneros, y declaró que la pausa en los combates podría ser el “comienzo del fin” de la guerra.

Zelenskyy, que a principios de semana dijo que las autoridades rusas “temen que los drones puedan zumbar sobre la Plaza Roja” el 9 de mayo, respondió a la declaración de Trump con un decreto que, en tono burlón, permitía a Rusia celebrar el Día de la Victoria el sábado, al declarar la Plaza Roja temporalmente fuera de los límites de los ataques ucranianos.

Peskov calificó el decreto de Zelenskyy como una “broma tonta” y dijo a reporteros que “No necesitamos el permiso de nadie para estar orgullosos de nuestro Día de la Victoria”.

El Día de la Victoria, un punto de consenso en Rusia

El ejército ruso, más grande y mejor equipado, ha logrado avances lentos pero constantes a lo largo de los más de 1.000 kilómetros (más de 600 millas) del frente en Ucrania. Kiev ha respondido con ataques de largo alcance cada vez más eficaces, golpeando instalaciones energéticas, fábricas y depósitos militares rusos. Ha desarrollado drones capaces de alcanzar objetivos a más de 1.000 kms dentro de Rusia, mucho más allá de sus capacidades de antes de 2022.

Las autoridades rusas advirtieron que, si Ucrania intenta interrumpir las festividades del sábado, llevarán a cabo un “ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”. El Ministerio de Defensa del Kremlin alertó a la población civil de la ciudad y a los empleados de misiones diplomáticas extranjeras sobre “la necesidad de abandonar la ciudad sin demora”. La Unión Europea dijo que sus diplomáticos no saldrán de la capital ucraniana pese a las amenazas rusas.

Putin ha utilizado la conmemoración del Día de la Victoria para fomentar el orgullo nacional y subrayar la posición de Rusia como potencia global. La Unión Soviética perdió 27 millones de personas entre 1941 y 1945, en lo que denomina la Gran Guerra Patria, un enorme sacrificio que dejó una profunda cicatriz en la psique nacional y sigue siendo un raro punto de consenso en la divisiva historia del país bajo el dominio comunista.

Los desfiles del Día de la Victoria en la Plaza Roja han incluido una amplia variedad de armas pesadas —desde vehículos blindados hasta misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares— cada año desde 2008. En otras partes del país se llevan a cabo desfiles más pequeños, pero esta vez muchos de ellos también se han reducido o cancelado por seguridad.

Mientras las tropas se preparaban para marchar por la Plaza Roja el sábado, las autoridades ordenaron restricciones de acceso a internet móvil y a los servicios de mensajería de texto en la capital rusa, citando la necesidad de garantizar la seguridad pública. El gobierno ha endurecido metódicamente la censura en internet y ha establecido controles cada vez más estrictos sobre las actividades online, lo que ha provocado rumores e inusuales muestras de descontento públicas.

El rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar; el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith; el de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev; el de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y el líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, tenían previsto asistir a las festividades en la capital rusa. Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia —miembro de la Unión Europea—, iba a reunirse con Putin y depositar flores en la Tumba del Soldado Desconocido, justo fuera de los muros del Kremlin, pero no acudirá al desfile en la Plaza Roja.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP