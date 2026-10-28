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Morant y Lillard guían a invictos Blazers a triunfo 136-129 ante Lakers pese a 41 puntos de Doncic

LOS ÁNGELES (AP) — Ja Morant y Deni Avdija anotaron 23 puntos cada uno, Damian Lillard sumó 21 además de encestar un triple decisivo cuando faltaban 43 segundos, y los Trail Blazers de Portland se mantuvieron invictos al derrotar el martes 136-129 a los Lakers de Los Ángeles.

Deni Avdija, de los Trail Blazers de Portland, reacciona tras encestar un triple en el duelo del martes 27 de octubre de 2026 ante los Lakers de Los Ángeles (AP Foto/Caroline Brehman)
Deni Avdija, de los Trail Blazers de Portland, reacciona tras encestar un triple en el duelo del martes 27 de octubre de 2026 ante los Lakers de Los Ángeles (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Luka Doncic terminó con 41 puntos y nueve asistencias en la primera derrota de la temporada para los Lakers.

Jrue Holiday anotó 22 puntos por los Blazers, que han arrancado con foja de 3-0 por segunda vez en los últimos 15 años. Portland se mantuvo perfecto bajo el mando del nuevo entrenador Micah Nori al cerrar el partido con una racha de 15-8.

Austin Reaves anotó 26 puntos por los Lakers, y Sandro Mamukelashvili agregó 17.

Portland tomó una ventaja de ocho puntos al inicio del cuarto periodo antes de que Doncic regresara desde el banquillo para liderar la remontada de los Lakers. Lillard y Avdija encestaron triples consecutivos en los minutos finales, pero Doncic y Ziaire Williams respondieron para mantener el marcador apretado.

Morant encestó tiros en suspensión de media distancia en posesiones consecutivas para poner a Portland arriba por cinco, y Lillard aseguró el triunfo con su cuarto triple.

El veterano de 36 años tuvo otra gran noche contra los Lakers pese a fallar, de manera poco habitual, cuatro tiros libres.

Doncic encestó seis triples contra Portland en otro gran partido ofensivo tras su actuación de 52 puntos en Utah el fin de semana pasado —la décima vez que supera la marca de 50 puntos en menos de dos años con los Lakers—. También jugó una defensa notablemente comprometida, pero el ataque equilibrado de los Blazers y las canastas importantes en el cierre fueron demasiado.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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