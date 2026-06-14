Montgomery, Antonacci y Meidroth pegan jonrón en 6ta y Medias Blancas vencen 6-4 a Dodgers

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Colson Montgomery, de las Medias Blancas de Chicago, corre tras conectar un doble durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles en Chicago, el domingo 14 de junio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Montgomery añadió un doble y Andrew Benintendi terminó con dos hits, mientras Chicago ganó su octava serie consecutiva en casa y se llevó una serie ante los Dodgers por primera vez desde 2014. También fue la cuarta victoria de los Medias Blancas en sus últimos cinco juegos en total.

Erick Fedde (2-5) lanzó 2 2/3 entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. El dominicano Seranthony Domínguez permitió una carrera con un doble y dos bases por bolas en la novena, pero ponchó a Freeman con dos hombres en base para lograr su 12º salvamento.

El cubano Miguel Vargas conectó un sencillo y anotó con el doble de Benintendi para poner a Chicago arriba 2-1.

Sheehan (3-4) permitió tres carreras y cuatro hits, y ponchó a ocho en poco más de cinco entradas.

Bryan Hudson lanzó la primera entrada y permitió el 11º jonrón de Freeman. Sean Newcomb siguió con 2 1/3 entradas sin hits antes de que Fedde tomara el relevo con un out en la cuarta.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP