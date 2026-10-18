Monterrey vence 2-1 a Pachuca en casa y regresa a zona de liguilla en el Apertura de la Liga MX

Diego Rossi abrió el marcador a los 13 minutos al aprovechar un rebote del arquero Carlos Moreno, quien había detenido un penal cobrado por Lucas Ocampos, dejándole el balón servido para mandarlo al fondo de las redes.

Jesús ‘Tecatito’ Corona amplió la ventaja a los 16 minutos tras recibir una asistencia de Ocampos, enfilarse hacia los linderos del área y definir con una vaselina que sorprendió a Moreno, dejándolo sin opciones.

Salomón Rondón recortó la desventaja a los 75 con un complicado remate de cabeza que mandó junto al poste.

Con este resultado, el conjunto regiomontano reencuentra el triunfo tras dos fechas sin ganar y escala al octavo puesto con 17 puntos en zona de liguilla, manteniendo además un partido pendiente ante Querétaro.

Por su parte, los Tuzos continúan lejos de los puestos de fase final tras encadenar cuatro partidos sin ganar, ubicándose en la decimocuarta posición con apenas 13 unidades.

Rayados tuvo la oportunidad de adelantarse muy temprano tras una falta sobre Corona cometida por Jorge Berlanga dentro del área.

Ocampos disparó raso, pero Moreno adivinó el cobro para rechazar el balón; en el contrarremate de Ocampos, el guardameta volvió a atajar con el cuerpo, pero la pelota quedó a la deriva en el área chica, donde Rossi reaccionó rápido para empujarla al arco desguarnecido.

El tanto de Rondón fue la única gran oportunidad de los Tuzos, que apenas tuvieron un par de remates dentro de los postes.

Clasificación

Al concluir la decimosegunda jornada, la tabla queda de la siguiente manera: América lidera con 24 puntos; Toluca y Atlas cuentan con 21; Chivas, Cruz Azul y Querétaro acumulan 20; León tiene 18; Monterrey alcanza 17; Santos, Tijuana, Pumas y Puebla suman 16; Tigres registra 14; Pachuca y San Luis tienen 13; Atlante se queda con 11; Necaxa con nueve y Ciudad Juárez cierra con cuatro.

Próxima jornada

La decimotercera fecha se disputará a mitad de semana. Comenzará el martes 20 de octubre con los encuentros Guadalajara vs. Necaxa, Ciudad Juárez vs. Atlante, San Luis vs. Querétaro y Tigres vs. León. Continuará el miércoles 21 de octubre con los choques Puebla vs. Monterrey, Atlas vs. América, Toluca vs. Tijuana, Pachuca vs. Cruz Azul y Santos vs. Pumas.

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FUENTE: AP