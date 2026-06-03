Montenegro bloquea la entrada a 87 serbios por seguridad antes de cumbre de la UE

Los hombres llegaron a la localidad costera de Tivat en un vuelo chárter procedente de Serbia a primera hora del día. La policía indicó que seleccionó el avión de Air Serbia como parte de los controles de seguridad antes de la cumbre del viernes, que reunirá a los principales líderes de la Unión Europea y de los Balcanes.

“Como parte de las actividades destinadas a preservar un entorno de seguridad estable, los servicios de seguridad identificaron a personas de interés para la seguridad”, declararon en un comunicado la policía de Montenegro y su Agencia de Seguridad Nacional.

Las agencias de seguridad, añade, habían “recopilado datos operativos e información de inteligencia que indican sin lugar a dudas que la presencia en Montenegro de los individuos en cuestión supondría un riesgo para la seguridad interna y nacional”.

De acuerdo con las fotos proporcionadas por la policía, los hombres tenían equipos de comunicación y pancartas con la leyenda “Serbia gana”, que es el eslogan de campaña utilizado por el presidente populista serbio Aleksandar Vucic y su gobernante Partido Progresista Serbio. Vucic tiene previsto asistir a la cumbre en Tivat, una ciudad turística en la costa adriática de Montenegro.

Informes de medios en Montenegro y Serbia afirmaron que entre los hombres había conocidos activistas progubernamentales a quienes se ha acusado de atacar a manifestantes estudiantiles durante más de un año de protestas callejeras contra Vucic.

La policía montenegrina indicó que algunos de los hombres tenían antecedentes penales y habían participado en “numerosas concentraciones públicas de alto riesgo”. Las autoridades de Montenegro también confiscaron dos autobuses.

No hubo comentarios por parte de Serbia.

Vucic se ha negado recientemente a asistir a ceremonias en Montenegro por el 20.º aniversario de la separación del país de Serbia y ha respaldado abiertamente a partidos proserbios en Montenegro que se opusieron al ingreso del país en la OTAN y buscaron vínculos más estrechos con Rusia.

La cumbre de Tivat se centrará en las perspectivas de adhesión de los seis países candidatos: Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo, Macedonia del Norte y Montenegro. Todos se encuentran en distintas etapas del proceso de incorporación a la Unión Europea.

La Unión Europea ha buscado recientemente impulsar reformas en las naciones candidatas ante el temor de una creciente influencia de Rusia y China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP