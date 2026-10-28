Monken: Browns no hablarán de la rivalidad antes del duelo clave en Pittsburgh

Todd Monken, entrenador en jefe de los Browns de Cleveland, observa los ejercicios de calentamiento del equipo de cara al partido de la NFL en contra de los Titans de Tennessee, el domingo 25 de octubre de 2026, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/John Amis) AP

Sin embargo, el entrenador en jefe de los Browns no está dispuesto a darle a su equipo una lección de historia mientras se prepara para el viaje del domingo a Pittsburgh para enfrentar a los Steelers, con el primer lugar de la AFC Norte en juego.

“Bueno, no tiene nada que ver con nuestro equipo. Quiero decir, este año, ya sea por nuestro récord, por comparar el pasado o la historia contra los Steelers, es un partido divisional. Es más grande porque, obviamente, es un rival de división. La forma más rápida de llegar a los playoffs es ganar tu división", aseguró Monken, tras decir que no veía ningún valor en dedicar tiempo a hablar de la rivalidad.

“Las rivalidades se forman cuando buenos equipos se enfrentan entre sí, y nosotros estamos luchando con todas nuestras fuerzas para ser un equipo realmente bueno”, añadió.

La racha de Pittsburgh de 22 victorias consecutivas en casa sobre Cleveland en temporada regular es la segunda más larga en la historia de la NFL, detrás de las 23 seguidas de Green Bay sobre Detroit entre 1992 y 2013.

Los Steelers tienen una marca de 47-6 como locales contra los Browns desde la fusión AFL-NFL de 1970. El porcentaje de victorias de .887 sólo es superado por el .938 de Pittsburgh y su registro de 15-1 contra Indianápolis.

Nueve jugadores del plantel actual de los Browns ni siquiera habían nacido la última vez que Cleveland ganó en Pittsburgh. Eso ocurrió el 5 de octubre de 2003, cuando Tim Couch lanzó para dos touchdowns y William Green corrió para 115 yardas en la victoria de los Browns por 33-13.

Sin embargo, dos jugadores sí saben lo que es ganar en Pittsburgh vistiendo el uniforme de los Browns. El esquinero Denzel Ward y el safety Grant Delpit formaron parte del equipo de 2020 que logró una victoria 48-37 en un partido de la ronda de comodines de la AFC.

“No miro la historia ni miro lo que pasó. Estos son dos equipos diferentes, personas diferentes, y nosotros sólo tenemos que ir y es lo mismo: tratar de quedar 1-0 esta semana y conseguir esta victoria”, afirmó Ward.

Una victoria el domingo les daría a los Browns su primera barrida de temporada sobre los Steelers desde 1988. Cleveland remontó para ganar 27-24 el 1 de octubre, cuando Deshaun Watson lanzó para 268 yardas.

Watson tuvo su primer partido de más de 300 yardas por pase desde que fue adquirido por los Browns en la victoria de la semana pasada por 27-24 en Tennessee. Es apenas el tercer quarterback desde la fusión en lograr una serie ofensiva ganadora en cada una de las primeras cinco victorias de su equipo en una temporada.

“No tratamos de hacer que un partido sea más grande que otro. Creo que todos los jóvenes lo entienden. Ya tuvieron una pequeña muestra el jueves por la noche (en el primer partido contra Pittsburgh). Así que creo que todos estarán preparados y sólo querrán salir a jugar, jugar duro e intentar conseguir una victoria”, comentó Watson.

Una victoria no sólo les daría a los Browns la posesión exclusiva del liderato de la división, sino que los pondría 3-0 en la AFC Norte por primera vez. La NFL se realineó a su actual formato de ocho divisiones en 2002.

“Hablas de la historia y de todo, pero creo que para nosotros sería bueno simplemente conseguir una victoria y seguir sumando”, señaló Ward.

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FUENTE: AP