Monasterio y Yoshida pegan jonrones de 2 carreras y Medias Rojas vencen 4-0 a Mets

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Boston atraviesa su racha ganadora más larga desde que encadenó 10 triunfos del 4 al 13 de julio del año pasado. Los Medias Rojas han ganado 13 de 15 y 16 de 21.

Los Medias Rojas llegaron tarde para el primer juego de la serie el viernes después de que problemas con el vuelo los dejaran varados en Chicago durante casi 24 horas. Boston se burló del percance al usar camisetas blancas con la frase: “Show and Go Airlines, See You at 4:15”.

Tras una base por bolas al abrir el cuarto episodio a Caleb Durbin, Monasterio puso arriba a los Medias Rojas al conectar una recta del dominicano Freddy Peralta (5-8) hacia las gradas del jardín izquierdo. Durbin pegó un sencillo ante Tobias Myers para abrir el derecho y Yoshida elevó un cutter de 1-0 hacia las gradas del jardín derecho.

El boricua Eduardo Rivera abrió con 3 1/3 innings sin permitir imparable en su primera apertura en las Grandes Ligas, y concedió el sencillo del dominicano Jorge Polanco en su último lanzamiento.

Greg Weissert y Jovani Moran (2-2) se combinaron para lanzar los siguientes 2 2/3 innings, y Justin Slaten salió de un atolladero con las bases llenas en el octavo al ponchar cantado a A.J. Ewing, un novato que perdió una impugnación del sistema ABS.

Danny Coulombe terminó el octavo con un roletazo para doble play de Polanco y completó la novena blanqueada de Boston, que encabeza la Liga Americana en ese rubro.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP