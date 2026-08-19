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Mónaco se separa de Pogba tras jugar poco en una etapa marcada por lesiones

MÓNACO (AP) — Mónaco se ha separado del mediocampista Paul Pogba después de que la estancia del exastro de Francia se viera obstaculizada por las lesiones.

ARCHIVO: El jugador del Mónaco, Paul Pogba, permanece de pie en la línea banda mientras los jugadores calientan antes de un partido de la fase inicial de la Liga de Campeones entre el Mónaco y el Tottenham Hotspur en Mónaco, el miércoles 22 de octubre de 2025. (Foto AP/Philippe Magoni, archivo)
ARCHIVO: El jugador del Mónaco, Paul Pogba, permanece de pie en la línea banda mientras los jugadores calientan antes de un partido de la fase inicial de la Liga de Campeones entre el Mónaco y el Tottenham Hotspur en Mónaco, el miércoles 22 de octubre de 2025. (Foto AP/Philippe Magoni, archivo) AP

Pogba firmó un contrato de dos años el año pasado con el fin de relanzar una carrera descarrilada por las lesiones y una sanción por dopaje. Pero los problemas físicos persistieron y el campeón del Mundial de 2018 apenas tuvo un puñado de apariciones como suplente la temporada pasada.

“Al reconocer que los objetivos fijados inicialmente solo se han cumplido parcialmente, Mónaco y Paul Pogba han decidido, antes del primer partido de la nueva temporada, rescindir el contrato que los vinculaba hasta junio de 2027”, señaló en un comunicad el Mónaco, ocho veces campeón de Francia.

Pogba tuvo dificultades para ponerse a punto en la pretemporada y recientemente sufrió otra lesión.

“Mónaco es un club excepcional. Aunque no jugué tantos partidos como esperaba, siempre estaré agradecido por la oportunidad”, manifestó Pogba, de 33 años.

Mónaco terminó séptimo en la Ligue 1 la temporada pasada.

En su mejor momento, Pogba anotó en la final del Mundial de 2018 cuando Francia venció a Croacia 4-2. Disputó 91 partidos con Francia y marcó 11 goles.

Dos años antes, se convirtió en el entonces futbolista más caro de la historia cuando regresó al Manchester United procedente de la Juventus por 105 millones de euros (116 millones de dólares).

El golpe más duro a su carrera llegó en febrero de 2024, cuando el tribunal antidopaje de Italia lo sancionó inicialmente con cuatro años tras dar positivo por testosterona mientras estaba en la Juventus. El Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo la sanción a 18 meses en octubre de 2024.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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