Mohamed Salah desata la euforia en Estambul mientras se acerca a fichar por Trabzonspor

Mohamed Salah, de Egipto, saluda a fanáticos mientras porta la camiseta del Trabzonspor, su nuevo equipo, al llegar al aeropuerto de Estambul, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Estambul, Tuquía. (Samet Yalcin/DIA Photo via AP) AP

El ídolo de Liverpool vistió la camiseta a rayas azul y burdeos del equipo después de llegar en un jet privado para cerrar el acuerdo.

Antes, fue grabado a bordo del avión mientras se ponía su nueva camiseta.

Salah dijo en un mensaje de video publicado en el canal oficial de X del club: “Trabzon, ¿están listos? Puedo escucharlos. Nos vemos muy pronto”.

La televisión turca mostró imágenes fijas de Salah con una camiseta con el número 61 al llegar a Estambul, donde cientos de aficionados que coreaban cánticos esperaban para recibirlo. NTV también emitió imágenes del egipcio firmando una camiseta de Trabzon y señaló que su ceremonia oficial de firma se celebraría el jueves en la ciudad del mar Negro.

Salah es agente libre tras dejar Liverpool al final de la temporada pasada.

Se especuló con que el internacional egipcio de 34 años terminaría su carrera en Arabia Saudí, pero esta semana trascendió que Trabzonspor encabezaba la carrera para ficharlo.

“Hemos iniciado conversaciones de traspaso con Mohamed Salah, ¡viene a Estambul!”, afirmó el club.

El anuncio oficial de las negociaciones a la bolsa de Estambul hizo que las acciones de Trabzonspor subieran un 6,5%.

Salah se consolidó como una figura histórica de la Liga Premier con Liverpool, donde ganó dos títulos de liga y la Liga de Campeones, entre ocho grandes trofeos.

Marcó 257 goles en 442 partidos con el club de Merseyside y es considerado uno de los mejores futbolistas de su historia.

Pero vivió un final decepcionante de su etapa en Anfield, con una caída drástica de rendimiento la temporada pasada y un enfrentamiento público con el entonces entrenador Arne Slot.

Solo anotó 12 goles en todas las competiciones, después de haber marcado 34 en la campaña anterior.

Anunció en marzo que dejaría el club al final de la temporada, pese a que aún le quedaba un año de contrato del que firmó en 2025.

Trabzonspor es siete veces campeón de Turquía y terminó tercero la temporada pasada.

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Andrew Wilks en Estambul contribuyó a este informe

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FUENTE: AP