Modi se reúne con Delcy Rodríguez mientras India amplía importaciones de petróleo venezolano

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega a una reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, en Nueva Delhi, India, el jueves 4 de junio de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

Rudrendra Tandon, un alto funcionario del Ministerio indio de Exteriores, señaló que las conversaciones celebradas en Nueva Delhi se centraron en fortalecer la cooperación energética. Indicó que Venezuela se ha convertido en las últimas semanas en el tercer mayor proveedor de petróleo crudo de India.

Tandon señaló que India “busca agresivamente nuevas fuentes de petróleo crudo y energía para fortalecer su seguridad energética”, y añadió que Venezuela representa una “oportunidad y forma parte muy importante de nuestros planes”.

Modi y Rodríguez también exploraron oportunidades para que empresas indias inviertan en sectores de Venezuela, como la minería, los minerales críticos, los productos farmacéuticos y los automóviles, agregó.

India ha incrementado en los últimos meses las importaciones de crudo venezolano, lo que convierte al país sudamericano en un proveedor más importante para el tercer mayor importador de petróleo del mundo.

India importa alrededor del 90% de su petróleo. Cerca de la mitad de esos suministros pasaban por el estrecho de Ormuz, una ruta clave de transporte marítimo que quedó prácticamente cerrada por la guerra con Irán.

Rodríguez también se reunió el jueves con el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y tenía previsto mantener conversaciones con el ministro de Petróleo, Hardeep Singh Puri. También se esperaba que visitara instalaciones de los sectores energético, farmacéutico y automotriz de India.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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