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Mobley y Cavaliers remontan para vencer a Wizards por 121-111 en debut de Dybantsa

CLEVELAND (AP) — Evan Mobley anotó 24 puntos, Peyton Watson sumó 22 y los Cavaliers de Cleveland remontaron en la segunda mitad para imponerse el miércoles 121-111 a los Wizards de Washington, arruinando el debut de AJ Dybantsa en la NBA.

AJ Dybantsa, de los Wizards de Washington, dispara en el duelo ante los Cavaliers de Cleveland, el miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/Phil Long)
AJ Dybantsa, de los Wizards de Washington, dispara en el duelo ante los Cavaliers de Cleveland, el miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/Phil Long) AP

Dybantsa, la primera selección del draft realizado en junio, lideró a los Wizards con 19 puntos. Fue titular como escolta y jugó 26 minutos. Dybantsa se perdió los primeros cuatro duelos debido a un esguince de tobillo.

Anotó nueve puntos en el primer cuarto. Según Sportradar, ésa fue la mayor cantidad de unidades en el primer periodo para un novato de los Wizards en su debut desde al menos la temporada 1996-97.

Donovan Mitchell agregó 19 puntos por los Cavaliers, que han ganado tres seguidos después de desperdiciar una ventaja de 29 tantos y perder su partido inaugural en Philadelphia.

Anthony Davis y Alex Sarr, de Washington, anotaron 18 puntos cada uno, y Bilal Coulibaly añadió 17 unidades al encestar sus primeros ocho tiros. Kyshawn George repartió 11 asistencias.

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FUENTE: AP

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