MLB y el sindicato inician conversaciones para llevar jugadores a Los Ángeles 2028

Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles batea un doble en la tercera entrada ante los Mellizos de Minnesota el sábado 11 de julio del 2026. (AP Foto/Bailey Hillesheim) AP

Major League Baseball ha contemplado una pausa extendida de 11 días por el Juego de Estrellas. Los últimos partidos de la temporada regular antes del receso serían el 9 de julio, seguidos por el Juego de Estrellas el 11 de julio, probablemente en San Francisco, y el torneo olímpico en el Dodger Stadium del 13 al 19 de julio. La temporada se reanudaría el 21 de julio.

“En general, nuestros jugadores quieren disputar los Juegos Olímpicos. Son patriotas, y para ellos es una oportunidad especial, y queremos que tengan esa oportunidad”, afirmó el martes Bruce Meyer, jefe del sindicato, antes del Juego de Estrellas. “Dicho esto, queremos asegurarnos de que cuenten con cosas como viajes y alojamiento, y con lo que se merecen en función de quiénes son”.

En las negociaciones participan cinco entidades: Major League Baseball, la asociación de jugadores, el Comité Olímpico Internacional, el comité organizador local LA28 y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

“Nos enfocamos en la calidad de vida de los jugadores”, indicó Meyer.

Estados Unidos se clasificó automáticamente como anfitrión, y República Dominicana y Venezuela obtuvieron plazas por su posición final en el Clásico Mundial de Béisbol de este año. Asia y Europa/Oceanía tendrán un cupo cada una, y la sexta nación se determinará en un torneo final de clasificación.

“Avanzamos por el camino de Los Ángeles 2028 porque lo vimos como una oportunidad única para promocionar el deporte con nuestros mejores, mejores jugadores”, comentó el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. “Para nosotros es un esfuerzo disruptivo. Dejando el dinero a un lado, estás alterando toda tu temporada, y si vamos a asumir ese esfuerzo queremos a nuestros mejores en el terreno para que la gente vea lo grandioso que es realmente nuestro juego”.

La MLB quiere que la participación de los jugadores sea obligatoria para quienes sean elegidos, junto con quienes sean seleccionados para futuros Juegos de Estrellas.

“Las propuestas que hicieron en cuanto a cuál sería la disciplina, las consecuencias para un jugador que no quiera hacerlo, a nuestro juicio eran extremas”, afirmó Meyer.

Meyer dijo que San Francisco sería la sede del Juego de Estrellas de 2028, pero Manfred indicó que la MLB aún no ha tomado una determinación final.

MLBPA dice que no es un objetivo federal

Meyer ofreció una breve actualización sobre la investigación federal a One Team Partners, una empresa de licencias que la MLBPA fundó junto con la Asociación de Jugadores de la NFL.

“Tenemos entendido que la MLBPA y su personal actual no son, ni han sido nunca, objetivos de esta investigación en curso”, dijo.

Árbitros robot

Manfred está satisfecho con el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés), que comenzó este año con equipos que pueden impugnar decisiones de la zona de strike. No hay planes para usar el ABS en todas las decisiones de bola/strike.

“Estamos dejando que se asiente el sistema de impugnaciones. ¿Quién sabe qué viene después? Realmente no tengo un plan sobre eso”, explicó el comisionado.

Cincinnati ha sido el equipo más exitoso al impugnar, con el 64,4%, seguido por Arizona (62,2%), Detroit (60,4%), los Athletics (57,5%) y Texas (56,7%).

Pittsburgh había sido el menos exitoso con 41%, apenas por encima están Cleveland (43,7%), los Medias Blancas de (47%), Washington (47,1%) y San Francisco (48,4%).

Los clubes han tenido éxito en 53,2% de las 6.040 impugnaciones. Los bateadores han ganado 47,9% de 2.810 impugnaciones y los defensores (receptores y lanzadores) 58% de 3.230.

Eliminar a los jugadores de secundaria del draft amateur

Manfred detalló por qué MLB ha propuesto prohibir que un amateur en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico firme hasta que tenga al menos 20 años cumplidos antes del 1 de septiembre del año en que firme y hayan pasado dos años desde el año de graduación de su clase de secundaria.

“Entre 70% y 75% de nuestros jugadores ahora son jugadores universitarios”, indicó Manfred. “Eso es un cambio drástico en la manera en que la gente de operaciones de béisbol piensa sobre las universidades”.

MLB también quiere alentar a los jugadores a cursar estudios superiores.

“Disuadir a los jugadores de ir a la universidad, no estoy seguro de estar de acuerdo con eso, simplemente en términos del desarrollo general del ser humano”.

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FUENTE: AP