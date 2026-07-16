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MLB tendrá el día inaugural más temprano el 24 de marzo en 2027, si hay temporada

NUEVA YORK (AP) — Las Grandes Ligas están listas para tener el día inaugural más temprano el próximo año, salvo por los juegos internacionales. La fecha de inicio está programada para el 24 de marzo — si es que hay día inaugural.

La MLB informó el jueves que su temporada 2027 comenzará con un solo juego que Netflix televisará esa noche. Los equipos aún no han sido elegidos.

Los enfrentamientos inaugurales incluyen a Cleveland en casa de los Cachorros de Chicago, San Luis en Cincinnati, los Medias Blancas de Chicago en Detroit, Texas en Houston, Minnesota en Kansas City, Atlanta en casa de los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York en Miami, los Angelinos de Los Ángeles en Milwaukee, Toronto en casa de los Yankees de Nueva York, los Atléticos en Pittsburgh, Arizona en San Diego, Colorado en San Francisco, Boston en Seattle, Baltimore en Tampa Bay y Filadelfia en Washington.

El contrato laboral de las Grandes Ligas vence el 1 de diciembre y se espera un cierre patronal por parte de la administración. En 2022, alcanzaron un acuerdo hasta el 10 de marzo, lo que hizo que el día inaugural se retrasara del 31 de marzo al 7 de abril.

El Wrigley Field de Chicago albergará el Juego de Estrellas el 13 de julio y después se celebrará un fin de semana de rivalidades.

La temporada regular está programada para terminar el 26 de septiembre.

Está previsto que los Atléticos disputen la mayoría de sus juegos como locales en West Sacramento, California, por tercera temporada consecutiva antes de mudarse a un nuevo estadio en Las Vegas. Tendrán una serie en casa en el estadio de Triple-A en Las Vegas a partir del 31 de mayo contra San Diego y Cincinnati.

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