MLB restringe el uso de iPads en el dugout para evitar que la IA tome decisiones

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ARCHIVO - José Siri, izquierda, de los Angelinos de Los Ángeles, observa un iPad en el dugout con el coach asistente del equipo, Jobel Jiménez, durante un partido contra los Dodgers de Los Ángeles, el 7 de junio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea, Archivo) AP

Las tabletas tienen acceso a video y a datos proporcionados por la liga, y también incluían una pestaña personalizada en la que los equipos podían acceder a otros programas. MLB hizo que las pestañas personalizadas dejaran de estar accesibles para los equipos a partir de la noche del miércoles, cuando comenzó la segunda mitad de la temporada.

“En muchos casos, la pestaña personalizada había ampliado el uso de los iPads del dugout más allá de su propósito originalmente previsto para incluir recomendaciones sobre sustituciones, selección de lanzamientos y otras decisiones durante el juego que tradicionalmente toman los jugadores y los entrenadores”, escribió Morgan Sword, vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol de MLB, en un memorando del 11 de junio dirigido a gerentes generales, gerentes generales adjuntos y coordinadores de video.

El memorando, informado primero por The Athletic, fue obtenido por The Associated Press.

Una revisión del comité de competencia determinó que los clubes habían cumplido con las regulaciones.

“Establecer esta prohibición a partir de la segunda mitad de la temporada tiene como objetivo dar a los clubes que han dependido de la pestaña personalizada un plazo adecuado para realizar los ajustes necesarios”, Sword escribió: .

MLB inició un programa piloto que permitía el uso de iPads en los dugouts con restricciones hacia el final de la temporada 2015 y amplió su uso en 2016 en virtud de un acuerdo con Apple. El video se eliminó en la temporada 2020 por el COVID tras el escándalo de robo de señas de los Astros de Houston, y luego regresó en 2021.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP