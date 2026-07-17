americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

MLB restringe el uso de iPads en el dugout para evitar que la IA tome decisiones

NUEVA YORK (AP) — Major League Baseball está restringiendo el uso de iPads en los dugouts para evitar que las tabletas ejecuten inteligencia artificial que ayude a tomar decisiones.

ARCHIVO - José Siri, izquierda, de los Angelinos de Los Ángeles, observa un iPad en el dugout con el coach asistente del equipo, Jobel Jiménez, durante un partido contra los Dodgers de Los Ángeles, el 7 de junio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea, Archivo)
ARCHIVO - José Siri, izquierda, de los Angelinos de Los Ángeles, observa un iPad en el dugout con el coach asistente del equipo, Jobel Jiménez, durante un partido contra los Dodgers de Los Ángeles, el 7 de junio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea, Archivo) AP

Las tabletas tienen acceso a video y a datos proporcionados por la liga, y también incluían una pestaña personalizada en la que los equipos podían acceder a otros programas. MLB hizo que las pestañas personalizadas dejaran de estar accesibles para los equipos a partir de la noche del miércoles, cuando comenzó la segunda mitad de la temporada.

“En muchos casos, la pestaña personalizada había ampliado el uso de los iPads del dugout más allá de su propósito originalmente previsto para incluir recomendaciones sobre sustituciones, selección de lanzamientos y otras decisiones durante el juego que tradicionalmente toman los jugadores y los entrenadores”, escribió Morgan Sword, vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol de MLB, en un memorando del 11 de junio dirigido a gerentes generales, gerentes generales adjuntos y coordinadores de video.

El memorando, informado primero por The Athletic, fue obtenido por The Associated Press.

Una revisión del comité de competencia determinó que los clubes habían cumplido con las regulaciones.

“Establecer esta prohibición a partir de la segunda mitad de la temporada tiene como objetivo dar a los clubes que han dependido de la pestaña personalizada un plazo adecuado para realizar los ajustes necesarios”, Sword escribió: .

MLB inició un programa piloto que permitía el uso de iPads en los dugouts con restricciones hacia el final de la temporada 2015 y amplió su uso en 2016 en virtud de un acuerdo con Apple. El video se eliminó en la temporada 2020 por el COVID tras el escándalo de robo de señas de los Astros de Houston, y luego regresó en 2021.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de guerra psicológica contra Cuba y advierte baño de sangre

Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de guerra psicológica contra Cuba y advierte "baño de sangre"

CUBA DEJA SIN TOPE EL ARROZ: el nuevo precio oficial aún no ha sido publicado

CUBA DEJA SIN TOPE EL ARROZ: el nuevo precio oficial aún no ha sido publicado

Embarazada cubana de 23 años es asesinada por su expareja en Las Tunas: Cuba registra 42 feminicidios en 2026

Embarazada cubana de 23 años es asesinada por su expareja en Las Tunas: Cuba registra 42 feminicidios en 2026

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Muchas cosas van a suceder en los próximos dos meses

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Muchas cosas van a suceder" en los próximos dos meses

Cubano residente permanente en EE.UU. arrestado con cinco armas y casi 800 municiones en Tennessee

Cubano residente permanente en EE.UU. arrestado con cinco armas y casi 800 municiones en Tennessee

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter