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MJ Melendez entra como emergente y guía a los Mets a vencer 9-7 a los Marlins en 10 entradas

NUEVA YORK (AP) — MJ Melendez conectó un jonrón de dos carreras en la 10ma entrada para darle a los Mets de Nueva York una victoria por 9-7 sobre los Marlins de Miami, después de desperdiciar una ventaja de cuatro carreras la noche del viernes.

MJ Melendez, de los Mets de Nueva York, celebra con sus compañeros después de batear un cuadrangular con el que su equipo dejó tendidos en el terreno a los Marlins de Miami al remolcar a Vidal Bruján en la 10ma entrada, el viernes 29 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith)
MJ Melendez, de los Mets de Nueva York, celebra con sus compañeros después de batear un cuadrangular con el que su equipo dejó tendidos en el terreno a los Marlins de Miami al remolcar a Vidal Bruján en la 10ma entrada, el viernes 29 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith) AP

Mark Vientos disparó un cuadrangular de 445 pies para los Mets, últimos en la clasificación, que ganaron dos seguidos tras una racha de cinco derrotas.

A.J. Ewing y Brett Baty conectaron cada uno un sencillo de dos carreras en la primera entrada ante el invicto Max Meyer, quien dejó en blanco a Nueva York con un imparable en siete innings el fin de semana pasado en Miami para ayudar a los Marlins a completar una barrida de tres juegos.

Melendez entró como bateador emergente en la séptima y aportó un elevado de sacrificio que amplió la ventaja de Nueva York a 7-5. Owen Caissie empató con un jonrón de dos carreras ante Tobias Myers en la octava.

Con un out en la 10ma, Melendez se puso abajo 0-2 en la cuenta antes de elevar una recta de 98 mph de Pete Fairbanks (2-3) hacia el segundo nivel del jardín derecho, apenas por dentro del poste de foul.

El corredor emergente dominicano Vidal Bruján, como el automático en segunda base, anotó por delante de un Melendez encendido, que volteó el bate cuando la pelota se mantuvo en terreno bueno y gesticuló con entusiasmo hacia el dugout de Nueva York en la Noche de Fuegos Artificiales en Citi Field.

Austin Warren (1-1) lanzó una entrada perfecta para llevarse el triunfo.

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