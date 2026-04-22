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Mize domina con 7 ponches y los Tigres frenan 5-2 a los Cerveceros

DETROIT (AP) — Casey Mize ponchó a siete y permitió una carrera en seis entradas, Spencer Torkelson conectó su primer jonrón de la temporada y los Tigres de Detroit derrotaron 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee la noche del miércoles.

Casey Mize, lanzador de los Tigres de Detroit, trabaja en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el miércoles 22 de abril de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
Casey Mize, lanzador de los Tigres de Detroit, trabaja en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el miércoles 22 de abril de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Mize (2-1) prolongó su sólido inicio de campaña al permitir apenas tres hits. El derecho de 28 años, que fue la primera selección del draft de la MLB de 2018, tiene una efectividad de 2,51 en cinco aperturas esta temporada.

Kenley Jansen salió de un atolladero con las bases llenas para lograr su sexto salvamento del año, mientras Detroit cortó una racha de dos derrotas.

El jonrón de Torkelson, de 400 pies y de dos carreras hacia el jardín entre izquierdo y central en la cuarta entrada, llegó después de que Riley Greene conectara un doble y puso a los Tigres al frente de manera definitiva.

Kevin McGonigle conectó un doble impulsor y Colt Keith añadió un sencillo productor en la quinta para ampliar la ventaja de Detroit. Kerry Carpenter pegó su quinto cuadrangular del año, un batazo solitario, en la octava.

McGonigle se ha embasado en sus últimas 20 aperturas y es el primer novato de los Tigres en lograrlo desde Greene en 2022. Es el primer jugador de 21 años o menos en embasarse en 20 aperturas consecutivas desde Justin Upton en 2008.

Chad Patrick (1-1) cargó con la derrota al permitir seis hits y cuatro carreras, además de ponchar a dos en cuatro entradas de relevo. DL Hall ponchó a dos en dos entradas como abridor de Milwaukee.

El venezolano William Contreras y Jake Bauers conectaron sencillos impulsores para los Cerveceros.

Los Tigres tienen el mejor récord como locales en las mayores, con 9-2.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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