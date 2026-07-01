Mitchell impulsa la carrera de la ventaja en la 7ma en triunfo 4-2 de Cerveceros sobre Rojos

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Garrett Mitchell, de los Cerveceros de Milwaukee, batea un triple productor durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rojos de Cincinanti, el miércoles 1 de julio de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Los Cerveceros (53-31) quedaron 22 juegos por encima de .500, su mejor cifra de la temporada, con su sexta victoria consecutiva sobre los Rojos esta campaña.

Aaron Ashby (12-1) ganó su 12do juego, el mayor total de las Grandes Ligas, con 1 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras. Relevó al abridor Shane Drohan con dos outs en la sexta. Trevor Megill lanzó la novena para su 12do salvamento.

En la séptima, el jardinero central de los Rojos, Matt McLain, quien jugaba esa posición por segunda vez en su carrera tras 77 juegos en el cuadro interior, se lanzó en clavado y no pudo atrapar el batazo de línea en picada de Andrew Vaughn. Mitchell siguió con su triple, que le dio el cuarto imparable de su carrera en un juego, la mayor cifra de su trayectoria. Luego anotó con un lanzamiento descontrolado de Brock Burke (3-4).

Drohan permitió dos carreras con seis hits e igualó su máximo de la temporada con siete ponches.

El abridor de los Rojos, Andrew Abbott, permitió dos carreras con cinco hits y otorgó cinco bases por bolas, su mayor cifra de la temporada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP