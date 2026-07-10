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Misteriosos ataques aéreos golpean Irán luego de que EEUU concluye su ofensiva

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Una serie de misteriosos ataques aéreos no reivindicados que golpearon Irán después de que Estados Unidos afirmara que había terminado su ofensiva han vuelto a generar interrogantes sobre quién más podría estar atacando a la República Islámica.

Un camión, en la parte superior, que transporta los ataúdes del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y miembros de su familia, avanza entre los dolientes durante su procesión fúnebre, el lunes 6 de julio de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Altaf Qadri)
Un camión, en la parte superior, que transporta los ataúdes del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y miembros de su familia, avanza entre los dolientes durante su procesión fúnebre, el lunes 6 de julio de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

Los ataques alcanzaron zonas del sur de Irán el jueves, en un momento en que el gobierno iraní se preparaba para enterrar al ayatolá Alí Jamenei, el fallecido líder supremo. La teocracia del país no ha culpado directamente a nadie por los ataques, aunque un legislador lanzó una advertencia a los Emiratos Árabes Unidos por supuestamente brindar apoyo a Washington en su campaña contra Irán.

Los estados árabes del golfo Pérsico, que repetidas veces han sido blanco de Teherán desde que la guerra comenzó el 28 de febrero, no respondieron de momento a las solicitudes de comentarios el viernes sobre los ataques. Estos ocurrieron mientras ellos y Estados Unidos insisten en que el estrecho de Ormuz debe estar abierto y libre para que los barcos transiten. Irán insiste en que el estrecho —por el que pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural del mundo— debe quedar ahora bajo su control exclusivo y que las embarcaciones deberían empezar a pagar tarifas al gobierno iraní, a pesar de que durante décadas el mundo lo ha considerado una vía marítima internacional.

El control de Irán sobre el estrecho durante el conflicto provocó una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído agudamente desde el pico que alcanzarondurante la guerra de 120 dólares por barril.

Israel, que participó en la guerra contra Irán, tampoco ha reivindicado los ataques recientes contra ese país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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