Mississippi halla artefactos del KKK que arrojan luz sobre ese violento grupo supremacista

Una exhibición sobre linchamientos y el Ku Klux Klan en el Museo de Derechos Civiles de Mississippi, en Jackson, Mississippi, el 10 de noviembre del 2017. (AP foto/Rogelio V. Solis) AP

Todos los objetos han sido transferidos al Departamento de Archivos e Historia de Mississippi. Las autoridades indican que tardarán meses en procesar todos los materiales.

Los artefactos pueden servir como recordatorio de la historia del Klan en el estado y subrayar la importancia de preservar la historia para que no se repita, dicen activistas de derechos civiles.

“Me alegra que estas historias estén saliendo a la luz porque ese grupo causó gran dolor", declaró Charles Taylor, director ejecutivo de la Conferencia Estatal de Mississippi de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés).

El Departamento de Seguridad Pública de Mississippi reveló la semana pasada el hallazgo de varios objetos del KKK mientras se preparaba para trasladarse a una nueva sede. Dentro de una maleta se encontraron un manual de los White Knights del Ku Klux Klan, estatutos del Klan, una túnica del Klan, materiales de reclutamiento, propaganda como un folleto titulado “La fea verdad sobre Martin Luther King”, notas de reuniones, actas de registros y una lista de miembros que pagaron y no pagaron sus cuotas.

Funcionarios del Departamento de Archivos e Historia señalaron que no están eludiendo el tema del hallazgo.

“Durante décadas, los agentes de la Patrulla de Carreteras de Mississippi y los del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi han trabajado con nuestros socios federales de las fuerzas del orden para arrojar luz sobre la oscuridad en la que grupos como el Ku Klux Klan eligieron operar”, indicó el comisionado del Departamento de Seguridad Pública, Sean Tindell. “Al preservar estos artefactos y arrojar luz sobre organizaciones de este tipo, ayudamos a garantizar que las futuras generaciones nunca sean desviadas por un odio así”.

El Klan, formado apenas meses después del fin de la Guerra Civil por seis exoficiales confederados, al principio parecía más una fraternidad universitaria, con túnicas ceremoniales y títulos extraños para sus dirigentes. Pero comenzaron a aterrorizar a los ciudadanos negros liberados. El Congreso proscribió al Klan en 1871, pero resurgió durante la Primera Guerra Mundial. Con la promulgación de las leyes de segregación racial en el sur, la presencia del Klan creció. Para la década de 1960, el Klan era responsable de linchamientos, quema de iglesias y otros ataques, sostuvo Taylor.

En 1964, miembros del Klan secuestraron y asesinaron a tres trabajadores de derechos civiles. El Klan también detonó una bomba en la única sinagoga del estado en 1967. Un incendiario prendió fuego a esa misma sinagoga en enero.

Taylor señala que los artefactos recién hallados recuerdan que ese triste episodio no fue hace tanto tiempo y recalcan la importancia de garantizar que ningún policía de hoy en día tenga las mismas creencias que el KKK.

“Una cosa es poder decir con mucha claridad que esto estaba aquí, pero estaba en su lugar”, sostuvo Taylor. “La gente estaba estudiando (propaganda) cuando se suponía que debían estar proporcionando seguridad para todos los habitantes de Mississippi”.

El comisionado del Departamento de Archivos e Historia, Barry White, destacó que objetos como registros administrativos y un estatuto son significativos, ya que el Klan era notoriamente hermético.

El departamento de archivos, dijo White, "agradece al comisionado Tindell por reconocer la importancia histórica de este material y transferirlo a los archivos”. Añadió: “Estos registros darán a los investigadores un acceso más amplio a documentación que profundiza nuestra comprensión de las actividades del Ku Klux Klan en Mississippi durante la década de 1960”.

Stephanie Johnson-Toliver, presidenta de la Black Heritage Society del estado de Washington, que se centra en archivar la historia negra, afirmó que proteger la historia, incluso en este contexto, es importante.

Hacer accesible el inventario, dijo Johnson-Toliver, permitirá a la ciudadanía “aprender de esta historia que fue tan dañina y traumática, y que sigue siendo dañina y traumática aquí en Estados Unidos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP