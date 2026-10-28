Misiorowski supera el calor y un calambre para dar a Milwaukee su primer título de Serie Mundial

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Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, cele celebra después de ganar la Serie Mundial frente a los Rays de Tampa Bay, el miércoles 28 de octubre de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Ashley Landis) AP

En una noche en la que igualó el mínimo de su carrera con apenas dos ponches, el abridor con más potencia para lanzar en el béisbol permitió solo dos imparables en 5 2/3 entradas sin carreras antes de salir por un calambre en la pierna con una ventaja de cuatro carreras. Los Cerveceros siguieron adelante hasta una victoria de 4-1 en el Juego 5.

Al completar una temporada de récords que probablemente le valdrá el premio Cy Young de la Liga Nacional el próximo mes, el derecho de 24 años alcanzó las 100 mph con 51 de 86 lanzamientos, incluidos 30 de 101 mph o más, una docena exacta que llegó a 102 mph y un par de envíos de 103 mph en la primera entrada.

El equipo de mantenimiento del terreno de Tampa Bay hizo varios viajes al montículo para rellenar una hendidura que el espigado lanzador de 2,01 metros creó con la larga zancada de su pie izquierdo. Finalmente salió, acompañado por el jefe de preparadores físicos, Brad Epstein, tras un calambre en la pantorrilla derecha —similar a una dolencia que obligó a Misiorowski a abandonar un par de aperturas en mayo—.

Terminó 2-0 con una efectividad de 0,84, ponchando apenas a cinco en 10 2/3 entradas, mostrando el desgaste de haber lanzado 193 2/3 entradas entre la temporada regular y la postemporada —por encima de las 141 1/3 entradas del año pasado—.

The Miz integró el equipo de estrellas de 2025 apenas un mes después de su debut y registró marca de 5-3 con una efectividad de 4,36 y 87 ponches en 66 entradas; luego dominó a los bateadores esta temporada, cuando terminó 16-5 y se convirtió en apenas el cuarto lanzador desde 1950 en liderar las Grandes Ligas en efectividad (1,80), ponches (252) y promedio de bateo de los rivales (,157).

Misiorowski realizó 1.115 lanzamientos de 100 mph o más este año, pulverizando el antiguo máximo de 673 de Jordan Hicks, de San Luis, en 2018 —incluida una recta de 105,5 mph contra Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, el 27 de junio—.

Pero no se impuso tanto en la postemporada, cuando los bateadores lograron conectar de foul muchos de sus lanzamientos. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP

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