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Misiorowski poncha a 15 en juego completo de 1 hit y Cerveceros vencen 6-0 a Filis

MILWAUKEE (AP) — Jacob Misiorowski ponchó a una cifra máxima en su carrera de 15 y lanzó un juego completo de un solo hit para guiar a los Milwaukee Brewers a una victoria por 6-0 sobre los Philadelphia Phillies la noche del viernes.

Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el viernes 12 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash)
Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el viernes 12 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Misiorowski (8-2) no otorgó ninguna base por bolas al enfrentar al mínimo número de bateadores, con 95 lanzamientos, 74 de ellos strikes.

Con el lleno total en el American Family Field de pie, Misiorowski ponchó a Justin Crawford para terminar el juego y levantó las manos en el aire en su primer juego completo en las Grandes Ligas.

Los Brewers, que llegaban tras perder los dos últimos juegos de una serie de tres ante los Athletics en Las Vegas, se adelantaron 1-0 en la primera entrada: Christian Yelich recibió base por bolas abriendo el inning y William Contreras lo remolcó con un doble de dos outs ante el abridor de los Phillies, Tanner Banks (0-4).

Milwaukee añadió una carrera en la segunda cuando Garrett Mitchell abrió con un sencillo dentro del cuadro y más tarde anotó con un lanzamiento descontrolado.

Jake Bauers conectó un jonrón de tres carreras, su 13.º, con dos outs en la quinta entrada ante Andrew Painter, para darle a los Brewers una ventaja de 5-0. Jackson Chourio agregó un sencillo impulsor en la sexta entrada.

Los Phillies colocaron al jardinero Adolis García en la lista de lesionados de 60 días por un desgarro en el dorsal derecho y llamaron desde Triple-A Lehigh Valley al jardinero Gabriel Rincones Jr. García salió en la séptima entrada del juego de la noche del miércoles contra los Toronto Blue Jays después de realizar dos tiros consecutivos al plato en elevados de sacrificio. El equipo también colocó al jardinero Steward Berroa en la lista de paternidad.

Los Brewers colocaron al lanzador derecho Coleman Crow en la lista de lesionados de 15 días por una distensión del flexor derecho y subieron desde Triple-A Nashville al lanzador derecho Craig Yoho.

A continuación Aaron Nola (3-4, 5,86 de efectividad) abrirá por los Phillies el sábado contra Shane Drohan (3-1, 3,11 de efectividad) de los Brewers.

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AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

FUENTE: AP

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