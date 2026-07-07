Misiorowski poncha a 11 y Cerveceros vencen 4-3 a Cardenales en primer duelo de una doble cartelera

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El abridor de los Cerveceros de Milwaukee Jacob Misiorowski lanza en la primera entrada del primer juego de la doble cartelera ante los Cardenales de San Luis el martes 7 de junio del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Misiorowski (10-4) permitió tres hits, incluidos un par de jonrones, y no otorgó bases por bolas. El derecho de 24 años lanzó 57 de sus 103 pitcheos a 100 mph o más. Es la tercera vez esta temporada que realiza al menos 57 lanzamientos a 100 mph.

Aaron Ashby lanzó una octava entrada sin carreras y el dominicano Abner Uribe consiguió su sexto salvamento en ocho oportunidades, para que los Cerveceros ganaron por tercera vez consecutiva.

Jordan Walker conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada por los Cardenales, y el panameño Iván Herrera añadió un cuadrangular solitario en la tercera.

El doble de Joey Ortiz puso a los Cerveceros en la pizarra y Yelich siguió con un sencillo impulsor para empatar 2-2 en la tercera. El sencillo impulsor de Garrett Mitchell igualó el juego 3-3 en la sexta. El doble impulsor de Yelich ante JoJo Romero rompió el empate 3-3 en la séptima.

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FUENTE: AP