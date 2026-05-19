Misiorowski domina otra vez, Turang pega jonrón, Cerveceros vencen 5-2 a Cachorros y son líderes

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Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, cumple con su apertura ante los Cachorros de Chicago, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Jake Bauers conectó dos hits e impulsó una carrera y Garrett Mitchell remolcó otra para ayudar a que Milwaukee ganara por décima vez en sus últimos 12 juegos. Con marca de 28-18, los Cerveceros se colocaron medio juego por delante de los propios Cachorros, que han perdido cuatro encuentros seguidos y ocho de sus últimos 10.

Misiorowski (4-2) permitió tres sencillos y extendió su racha sin permitir carreras a 24 1/3 entradas, además de ponchar a ocho y otorgar una base por bolas. El derecho no ha permitido una anotación en sus últimas cuatro aperturas, desde el 24 de abril.

Nico Hoerner y Seiya Suzuki impulsaron carreras por Chicago, que consiguió cuatro de sus siete hits y sus dos anotaciones ante el relevista Aaron Ashby en la octava entrada. Chad Patrick entró y consiguió que Michael Conforto bateara un rodado para out con las bases llenas para el tercer out.

El dominicano Abner Uribe siguió con una novena entrada que resolvió en tres hombres para su quinto salvamento.

El abridor de Chicago Ben Brown (1-2) permitió tres carreras con siete hits y dos bases por bolas en cinco entradas, su salida más larga de la temporada. Ponchó a seis.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP