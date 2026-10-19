Misiles y drones rusos atacan Kiev por la noche, dejan un muerto y 8 heridos

Un veterano presenta sus respetos en un monumento improvisado a los soldados ucranianos en la guerra con Rusia, en la plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, el lunes 12 de octubre de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky) AP

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que Rusia lanzó un ataque aéreo nocturno a gran escala con misiles balísticos, misiles de crucero y 269 drones. Las defensas antiaéreas ucranianas destruyeron o neutralizaron 243 drones y cuatro misiles, señaló la fuerza aérea.

Se registraron impactos en 25 ubicaciones y que restos de objetivos derribados cayeron en 8 lugares, agregó.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó el lunes que había realizado un “ataque masivo” durante la noche contra objetivos en Ucrania con “armas terrestres de alta precisión y drones de ataque”.

La lista de objetivos alcanzados en Kiev incluye un centro de datos, un centro logístico Fire Point donde se almacenan componentes para drones y misiles de crucero Flamingo, una instalación industrial que fabrica componentes para drones y un depósito de locomotoras donde se almacenan misiles.

El ministerio ruso sostuvo que también fue alcanzada en la región de Kiev una planta que presuntamente fabrica materiales poliméricos para el complejo militar-industrial.

Sus fuerzas también atacaron en el mar un buque de carga, que estaba 130 kilómetros (80 millas) al suroeste del puerto de Odesa y supuestamente transportaba carga militar y de doble uso.

En el distrito Desnianskyi de la capital ucraniana, el ataque dañó una instalación médica privada y una de las estaciones del metro de la ciudad, informó la Administración Militar de la Ciudad de Kiev en una publicación en Telegram.

En el distrito Dniprovskyi, instituciones educativas y una instalación deportiva sufrieron daños por la caída de escombros en áreas abiertas. Los restos también cayeron sobre edificios no residenciales.

En el distrito Solomianskyi, se produjo un incendio en el tercer piso de una instalación médica ubicada en un edificio residencial de 25 plantas. Los servicios de emergencia extinguieron el fuego, según la administración militar.

El ataque también dañó ventanas en edificios cercanos y un centro comercial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP