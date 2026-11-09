Minter se rehúsa a dar una actualización sobre Jackson y mantiene en privado sus conversaciones

Si hay alguna esperanza de que regrese después de eso, el entrenador Jesse Minter no lo está diciendo.

“Voy a mantener la mayoría de las conversaciones entre Lamar y yo entre Lamar y yo”, comentó Minter el lunes. “Nadie quiere estar en el campo más que él; probablemente hará todo lo que pueda para ponerse en posición, pero lo dejaré ahí”.

Las lesiones de Jackson suelen estar rodeadas de secretismo. Que fuera colocado en la lista de lesionados aportó algo de claridad en este caso, pero los Ravens ofrecen poco más. El día que Jackson se lesionó contra Buffalo, Minter dijo que necesitaría cirugía, pero ahora el entrenador de primer año ni siquiera quiere decir si esa operación ya ocurrió o cuándo ocurrirá.

“Voy a mantener todo eso entre él y yo”, expresó el entrenador.

Luego se le insistió a Minter sobre si el público siquiera sabría si Jackson se sometió a una cirugía.

No está claro cuándo Jackson podría volver a estar disponible para hablar con los reporteros; los jugadores rara vez hablan cuando están en la lista de lesionados.

También está la pregunta de si los Ravens (4-5) tendrán algo por lo que jugar cuando Jackson sea elegible para salir de la lista de lesionados. Han perdido cuatro partidos seguidos, pero su próximo duelo es el lunes por la noche de la próxima semana contra los Chargers, que aún no han ganado. El quarterback suplente Tyler Huntley también está fuera por una lesión en un dedo del pie.

Joe Fagnano, que también lidia con una lesión de tobillo, tuvo que ser titular en la derrota del jueves ante Jacksonville, pero los Ravens ahora cuentan con Jacoby Brissett tras adquirirlo en un canje con Arizona.

“Estamos muy entusiasmados con la incorporación, y es un profesional muy maduro que creo que aportará un estilo de liderazgo a nuestra ofensiva desde la posición de quarterback”, expresó Minter. “Estamos emocionados de sumarlo y creo que, de nuevo, soltará el balón a tiempo. Podrá, en cierto modo, dirigir todo. Será un líder. Hará que los muchachos rindan cuentas, y estoy entusiasmado con la incorporación y con la oportunidad que nos da para, en cierto modo, encender esto”.

Otra gran preocupación por lesiones del partido de la semana pasada fue el safety Kyle Hamilton, quien salió por un problema en la cadera. Minter sonó bastante optimista.

“Creo que todo se ve bastante bien. Lo sabremos cuando los muchachos regresen mañana. Ojalá no se pierda tiempo”.

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FUENTE: AP