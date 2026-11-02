Minshew elegido QB titular de los Cardinals y Brissett será la tercera opción

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El quarterback de los Cardinals de Arizona Gardner Minshew II lanza el balón en el encuentro ante los Cwoboys de Dallas el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Jeffrey McWhorter) AP

El entrenador de los Cardinals de Arizona, Mike LaFleur, manifestó el lunes que el veterano quarterback Gardner Minshew asumirá el rol de titular después de reemplazar al atribulado Jacoby Brissett y liderar una remontada de 14 puntos que impulsó el domingo la victoria 33-30 de los Cardinals en tiempo extra sobre los Cowboys de Dallas.

LaFleur comentó que Minshew aportó una “chispa” que la maltrecha ofensiva del equipo necesitaba. Minshew condujo cuatro series consecutivas que terminaron en touchdown tras ingresar al partido al final del tercer cuarto y terminó con 188 yardas por pase y tres touchdowns.

“Simplemente jugó la posición, soltó el balón rápido, fue pasando por sus lecturas”, explicó LeFleur. “Me pareció que su movimiento dentro de la bolsa fue realmente bueno. Estaba encontrando esos pequeños espacios ahí, soltando el balón y lanzando pases precisos”.

El novato Carson Beck pasará a ser el suplente, mientras que Brissett será el tercer quarterback del equipo como opción de emergencia el domingo contra los Seahawks de Seattle, con la fecha límite de traspasos acercándose el 10 de noviembre.

Los Cardinals acordaron un contrato reestructurado con Brissett durante el campamento de entrenamiento que le pagará 15,5 millones de dólares esta temporada después de que lanzó para un máximo de su carrera de 3.366 yardas y 23 touchdowns en 2025. Pero no ha sido tan productivo en ocho partidos esta campaña y fue reemplazado el domingo tras completar apenas 10 de 23 pases para 117 yardas y una intercepción.

“No es fácil. No es una llamada telefónica agradable. No hay un manual para eso y hay un componente humano”, reconoció el entrenador. “Tengo mucho respeto por Jacoby como persona y mucho respeto por Jacoby como jugador. No es todo culpa suya, es algo colectivo y empieza conmigo. Pero el puesto para el que esos muchachos se apuntan — ya sabemos cómo es. Necesitábamos una chispa y Gardner nos la dio”.

Minshew tiene un contrato de un año por 5,75 millones de dólares que firmó durante la temporada baja. El jugador de 30 años se ganó al inicio de su carrera una reputación por actuaciones inesperadas en momentos decisivos, pero tiene apenas un récord de 17-30 como quarterback titular. Fue seleccionado al Pro Bowl con los Colts de Indianápolis en 2023. Beck fue elegido en la tercera ronda procedente de Miami y se vio bien durante la pretemporada al completar 15 de 19 pases para 188 yardas y un touchdown en el partido del Salón de la Fama el 7 de agosto. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP