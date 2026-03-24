Minnesota demanda al gobierno de Trump por retener pruebas de tiroteos en redadas migratorias

Compartir en:









Agentes federales cambian el neumático de un vehículo durante una redada migratoria, el jueves 5 de febrero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Ryan Murphy) AP

La demanda sostiene que el gobierno federal se retractó de su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras la Operación Metro Surge, y pide al tribunal que ordene que cumplan.

La administración envió a miles de agentes al área de Minneapolis y St. Paul para la ofensiva contra la inmigración, como parte de la campaña nacional de deportaciones del presidente Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional consideró un éxito lo que calificó como su mayor operación de control migratorio hasta la fecha, pero fue duramente cuestionada por los líderes de Minnesota y generó interrogantes sobre la conducta de los agentes.

La demanda indicó que al gobierno federal no se le permite “retener pruebas de investigación con el propósito de proteger a agentes del orden del escrutinio cuando un estado investiga posibles violaciones graves de sus leyes penales, que tienen como objetivo a sus ciudadanos, dentro de sus fronteras”.

Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia. _____

Fingerhut informó desde Des Moines, Iowa.

FUENTE: AP