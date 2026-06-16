Ministro iraní dice que el fin de guerra incluye el fin de la ocupación israelí en Líbano

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Una mujer ondea una bandera iraní durante una marcha progobierno, donde se ve la imagen del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado en ataques de EEUU e Israel el 28 de febrero, en el centro de Teherán, Irán, el lunes 15 de junio de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

La televisora estatal iraní citó al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, que hizo ese comentario a diplomáticos extranjeros durante una reunión. No transmitió las declaraciones, pero las mostró en un gráfico en pantalla.

También citó a Araghchi al señalar que la continua ocupación de Israel del sur de Líbano violaría el memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Sigue sin estar claro qué contiene el acuerdo provisional, ya que aún no se ha publicado íntegramente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP