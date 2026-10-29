Milwaukee celebrará el viernes con un desfile el primer título de la Serie Mundial de los Cerveceros

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El campocorto de los Cerveceros de Milwaukee Cooper Pratt celebra con el trofeo después de que el equipo ganó la Serie Mundial al vencer en el juego 5 a los Rays de Tampa Bay el miércoles 28 de octubre del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Las escuelas de Milwaukee cerrarán y se espera que miles de aficionados llenen el viernes las calles para el desfile de la victoria.

Los Cerveceros le dieron a sus sufridos aficionados el título que habían estado esperando con una victoria de 4-1 el miércoles sobre los Rays de Tampa Bay parra ganar la serie en cinco juegos.

Miles de aficionados de los Cerveceros llenaron el Trop —casi superando en número a los aficionados de los Rays— y celebraron desde las gradas tras el último out. Miles más celebraron de vuelta en Milwaukee, donde la fiesta continuará con el desfile del viernes.

Las Escuelas Públicas de Milwaukee cancelaron las clases el viernes para que los aficionados puedan disfrutar del desfile, que recorrerá el centro de Milwaukee y concluirá con un festival para aficionados en Henry Maier Festival Park, no lejos de la orilla del lago Michigan.

Michael Maxwell, el juez presidente del vecino condado de Waukesha, declaró que la indumentaria de los Cerveceros será considerada formalmente “en cumplimiento con el decoro profesional esperado del personal del tribunal, los litigantes y los abogados que comparezcan ante el tribunal” hasta la conclusión del desfile de victoria.

Un aficionado que se unió a la fila para conseguir boletos para el mitin en el American Family Insurance Amphitheater comentó que tenía delante a 34.000 personas —a las 8 de la mañana.

Se espera una gran presencia policial para el desfile, a fin de manejar las grandes multitudes y el intenso tráfico. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP

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