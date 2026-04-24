Millwall se indigna tras folleto antirracismo con su logo en una túnica del Ku Klux Klan

ARCHIVO - La policía montada patrulla las calles alrededor del estadio antes del partido de fútbol de la Copa de la FA de Inglaterra entre el Crystal Palace y el Millwall en Selhurst Park, Londres, Inglaterra, el sábado 1 de marzo de 2025. (AP Foto/Ian Walton, archivo) AP

Millwall se vio tomado por sorpresa por el panfleto educativo, que incluía el escudo del club del sureste de Londres editado sobre una ilustración de una túnica del Ku Klux Klan. Desde entonces, el Ayuntamiento de la Ciudad de Westminster se ha disculpado.

Un legislador británico declaró a The Associated Press que el uso indebido de la marca de Millwall es un “insulto”, y el principal grupo de aficionados del equipo afirmó estar “indignado” por la representación.

El club de segunda división indicó que está considerando emprender acciones legales porque la imagen crea “una imagen falsa y perjudicial del club”.

El incidente ocurre en un momento en que Millwall tiene una gran posibilidad de asegurar, por primera vez, el ascenso a la Liga Premier. El equipo estuvo por última vez en la máxima categoría en la temporada 1989-90.

La reputación irregular del comportamiento de sus aficionados se remonta a los días de los peores episodios de hooliganismo en Inglaterra en las décadas de 1970 y 1980. Los seguidores más acérrimos de Millwall coreaban con orgullo: “A nadie le gustamos, no nos importa”.

Pero el club ha trabajado para cambiar esa percepción. El organismo antidiscriminación que creó en 1994 fue “la primera organización de su tipo en un club de fútbol inglés”. Millwall también presume de su relación de trabajo con las organizaciones antidiscriminación Kick it Out y Show Racism the Red Card.

Pese a las iniciativas, Millwall ha recibido golpes a su imagen.

Aficionados de Millwall se enfrentaron entre sí —y a la policía— durante la semifinal de la Copa FA de 2013 contra Wigan en el estadio de Wembley.

Unos días después de que los jugadores fueran abucheados por arrodillarse antes del saque inicial en un partido de diciembre de 2020, los aficionados que entraban a The Den recibieron una declaración impresa que decía: “Los ojos del mundo están puestos en este club de fútbol esta noche —su club— y quieren que fracasemos”. Esa noche, los aficionados respetaron los gestos contra el racismo de ambos equipos.

La Asociación Inglesa de Fútbol sugirió que su comisión disciplinaria considerara un cierre parcial del estadio debido a cánticos ofensivos de seguidores de Millwall sobre discapacidades durante un partido de septiembre de 2025 en Crystal Palace en la Copa de la Liga. La comisión calificó los cánticos de “aberrantes” y optó por multar a Millwall con 45.000 libras (60.000 dólares) en su fallo reciente.

Fue la tercera infracción en los últimos tres años; los cánticos anteriores se centraron en la religión y la orientación sexual.

¿Qué había en el folleto?

El cuadernillo educativo distribuido en escuelas primarias de Londres cuenta la historia de Paul Canoville, un jugador negro que fue objeto de abusos racistas mientras jugaba para Chelsea a principios y mediados de la década de 1980.

Una página muestra a un miembro del Ku Klux Klan con una túnica blanca que lleva el logo de Millwall en el pecho. Está junto a una cita de Canoville sobre haber sufrido abusos racistas en Millwall.

La Fundación Paul Canoville afirmó que no fue consultada sobre ninguno de los contenidos. Señaló que la ilustración “es una representación de un incidente real que Paul vivió mientras jugaba para el equipo de reservas de Chelsea contra el equipo de reservas de Millwall en la década de 1980, en el que fue sometido a graves abusos racistas por parte de varias personas que llevaban capuchas blancas al estilo del Ku Klux Klan”.

El Ayuntamiento de la Ciudad de Westminster informó que el folleto ha sido retirado de circulación.

“Reconocemos que el uso de esta imagen fue una manera insensible de ilustrar el problema histórico del racismo dentro del fútbol. Hemos pedido disculpas al Millwall Football Club por el uso indebido de su logo y por cualquier ofensa causada”, indicó en un comunicado.

Neil Coyle, diputado laborista por Bermondsey y Old Southwark, dijo a AP el viernes que la decisión de usar la marca de Millwall “es un insulto al sureste de Londres, francamente”, debido al trabajo del club en la comunidad.

El Millwall Supporters’ Club también se pronunció el viernes, al afirmar que estaba “indignado” y que “esta tergiversación profundamente dañina no refleja a nuestro club ni a una afición que trabaja incansablemente para erradicar cualquier tipo de discriminación del juego”.

El logo del Ayuntamiento de Kensington y Chelsea también aparece en la portada del folleto. Un portavoz del ayuntamiento declaró a AP: “Entendemos que el cuadernillo está siendo retirado, y apoyamos esa decisión”.

Ascenso a la Liga Premier a la vista

Millwall, de propiedad estadounidense, lucha con Ipswich por obtener el segundo puesto de ascenso directo. Coventry se ha asegurado el título. Los dos primeros clasificados del Championship ascienden automáticamente. Los siguientes cuatro disputan un playoff por la última plaza de ascenso.

Millwall subió al segundo lugar el viernes por la noche —pero solo con un punto de ventaja sobre Ipswich— tras empatar 1-1 en el campo del ya descendido Leicester. A Millwall le queda solo un partido en la temporada.

A Ipswich le quedan tres partidos y juega como visitante ante West Brom el sábado.

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FUENTE: AP