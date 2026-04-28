Milicianos del Estado Islámico matan al menos a 29 en aldea de Nigeria

El ataque ocurrió tarde el domingo en Guyaku, una aldea del área de gobierno local de Gombi, en el estado de Adamawa, según el gobernador estatal.

El grupo extremista Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque en un mensaje por Telegram.

Durante una visita a la aldea el lunes, el gobernador del estado de Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, denunció el ataque por considerarlo trágico e inaceptable.

Nigeria enfrenta innumerables desafíos de seguridad, especialmente en el norte, donde una insurgencia se ha mantenido latente durante más de dos décadas. Estados Unidos envió tropas a la nación de África occidental en febrero para ayudar a asesorar a sus fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad.

En Nigeria hay dos grupos grandes de combatientes respaldados por Estado Islámico, pero no quedó claro de inmediato cuál estuvo detrás del ataque en Guyaki.

Se sabe que la Provincia de África Occidental del Estado Islámico, o ISWAP, opera en el noreste, incluido el estado de Adamawa, mientras que otro conocido localmente como Lakurawa suele atacar aldeas más alejadas en los estados norcentrales de Sokoto y Kebbi. Ambos grupos están vinculados al Estado Islámico.

El ataque en Guyaki ocurrió el mismo día en que hombres armados asaltaron un orfanato en el centro-norte de Nigeria y secuestraron a 23 alumnos. Posteriormente fueron rescatados 15, y el gobierno indicó que estaban en marcha “operaciones intensivas” para “garantizar el regreso seguro de las ocho víctimas restantes y detener a los responsables”.

Los secuestros de estudiantes han pasado a definir la inseguridad en Nigeria, donde, según analistas, las bandas armadas ven a las escuelas y a los estudiantes como objetivos “estratégicos” para llamar la atención.

El ataque ocurrió en una “zona aislada” de Lokoja, capital del estado de Kogi, según un comunicado del comisionado estatal, Kingsley Femi Fanwo. La instalación, Grupo de Escuelas Dahallukitab, operaba de manera ilegal, afirmó.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del ataque en una región que ha registrado un aumento de secuestros para pedir rescate. El comunicado no indicó la edad de los niños secuestrados, pero el término “pupil” en Nigeria por lo general se refiere a alguien en preescolar o primaria, lo que abarca edades de hasta 12 años.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP