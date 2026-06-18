Miles Russell sorprende a sus 17 años en el US Open y recibe elogios del veterano Padraig Harrington

Miles Russell y Padraig Harrington hablan en el cuarto hoyo en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Incluso uno de los veteranos más respetados del golf y tricampeón de majors podía aprender algo de la manera en que jugó el joven de 17 años el jueves en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Por momentos Russell no pareció un novato al firmar una tarjeta de 72 golpes, dos sobre par, que lo dejó con cinco golpes de ventaja sobre su compañero de juego, de 54 años.

“Jugó de maravilla; dos sobre par fue lo peor que pudo haber hecho”, exclamó Harrington. “La pegó completamente recta todo el día, en realidad no se metió en demasiados problemas. Y luego, ya sabes, probablemente pudo haber estado un par de golpes mejor”.

Russell sigue siendo amateur y aún no inicia su camino colegial en Florida State, pero ya debutó en el U.S. Open. Es tan joven que dijo esta semana que ni siquiera podía recordar si lo vio cuando Shinnecock Hills fue sede por última vez del Abierto de Estados Unidos en 2018.

El zurdo tiene una complexión delgada y, desde lejos, parece un niño de 12 años. Harrington, con algunas canas asomando debajo de su gorra azul, aparenta plenamente la edad de alguien que se clasificó para este evento al ganar el año pasado el Abierto Senior de Estados Unidos.

Así que Russell no se sorprendió al escuchar que los espectadores se preguntaban con frecuencia cuántos años tenía.

“Fue la primera vez que juego con alguien quizá tanto mayor que yo”, reconoció Russell. “Por lo general juego eventos del Korn Ferry, así que no son mucho mayores, quizá un par de años”.

Harrington ganó su primer título de un major en 2007 con el Abierto Británico; luego repitió y añadió el Campeonato de la PGA en 2008, unos meses antes de que Russell naciera.

El irlandés también fue un buen amateur. Pero no estaba seguro de que su juego estuviera tan desarrollado como el de Russell ahora.

“No puedo recordar qué estaba haciendo cuando tenía 17 años. Pero sí, estoy seguro de que todo está por delante para él”, señaló Harrington.

Russell, clasificado como número 1 en la American Junior Golf Association y número 7 entre todos los amateurs del mundo, obtuvo su lugar en el Abierto de Estados Unidos mediante una clasificatoria de 36 hoyos, en la que Charlie Woods —su futuro compañero universitario e hijo de Tiger— fue su caddie.

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FUENTE: AP