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Miles Russell le regala a su papá la oportunidad de ser su caddie en el US Open por el Día del Padre

SOUTHAMPTON, Nueva York, EE.UU. (AP) — Miles Russell le dio a su papá un regalo bastante especial por el Día del Padre: la oportunidad de ser su caddie en su debut en el Abierto de Estados Unidos.

Miles Russell batea desde el fairway en el hoyo 1 durante la primera ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el jueves 18 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip)
Miles Russell batea desde el fairway en el hoyo 1 durante la primera ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el jueves 18 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip) AP

El amateur de 17 años sorprendió a su padre, Joe, en el hoyo 18 el domingo, cuando el caddie de Russell le llevó los palos fuera de las cuerdas para que los cargara el resto del camino.

“Fue como un regalo divertido por el Día del Padre”, comentó Miles Russell. “Fue genial, ya que fue mi primer US Open. Ojalá sea algo que recuerde durante mucho tiempo”.

Durante el torneo clasificactorio de 36 hoyos a principios de mes, Charlie Woods, el hijo de Tiger Woods y su futuro compañero en Florida State, cargó su bolsa de palos.

Ramon Bescansa llevó la bolsa de Russell en Shinnecock Hills — pero solo durante 71 1/2 hoyos.

Mientras Russell caminaba hacia el green del 18, Bescansa se giró hacia las cuerdas y encontró a Joe Russell. Dejó la bolsa justo dentro de las cuerdas, se quitó el peto de caddie y se lo entregó a Joe, quien se lo puso.

Según la transmisión de NBC, Miles Russell le preguntó a un oficial de reglas de la USGA por la mañana si se le permitiría hacer el cambio y recibió autorización. Joe Russell no estaba al tanto del plan.

Miles Russell sonrió ampliamente cuando su padre lo alcanzó y caminaron hacia el green.

Russell firmó una tarjeta de 70, par del campo, en la ronda final para terminar con 7 sobre par en el torneo. Estuvo emparejado las dos últimas rondas con el también amateur Jackson Koivun, quien llevó a Auburn a dos campeonatos de la NCAA y está a punto de hacerse profesional.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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