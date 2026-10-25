Miles protestan en Praga contra plan del gobierno sobre fondos para medios públicos

Personas asisten a una protesta titulada "¡No intervengan en los medios!", organizada por el grupo "Un millón de momentos para la democracia", en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga, República Checa, el domingo 25 de octubre de 2026. (Ondrej Deml/CTK vía AP) AP

La multitud de miles de personas fue mayor de lo que la pintoresca Plaza de la Ciudad Vieja podía albergar, y muchos llenaron las calles cercanas. La coalición gobernante enfureció a los manifestantes al seguir adelante de forma inesperada con el plan en la cámara baja del Parlamento hace dos días.

Los legisladores de la coalición abordaron el asunto con premura y limitaron el tiempo para que la oposición participara en el debate antes de someterlo a votación para dar luz verde al borrador en la primera de tres lecturas parlamentarias, a las 4:36 de la mañana.

“Han ido demasiado lejos, no permitiremos que este país sea destruido”, afirmó Mikuláš Minář, uno de los principales organizadores del grupo "Un Millón de Momentos por la Democracia". Y añadió: “Son los sindicatos mafiosos o el Politburó soviético quienes toman decisiones a las 4:36”.

Los manifestantes exigieron la retirada del borrador e instaron a Babiš a permitir un debate público a fondo sobre el asunto.

Según el plan, la radio y la televisión públicas se financiarán con cargo al presupuesto estatal y no mediante las cuotas habituales de particulares, hogares o empresas. Los medios recibirán alrededor de un 15% menos de dinero del que reciben ahora.

Los críticos sostienen que el cambio dará a la coalición un medio para tomar el control de los medios, siguiendo los ejemplos de gobiernos populistas en Eslovaquia bajo el primer ministro Robert Fico y en Hungría antes de que el ex primer ministro Viktor Orbán fuera expulsado del poder en abril.

Babiš y sus aliados tienen un historial de ataques contra los medios públicos y otros medios generalistas.

Los trabajadores de los medios públicos anunciaron que irán a la huelga el 3 de noviembre. Cuentan con el respaldo de sindicatos, rectores de universidades, iglesias, organizaciones internacionales de medios y muchos otros.

Los manifestantes prometieron organizar una concentración en el parque Letná de Praga el 15 de noviembre, dos días antes del aniversario de la Revolución de Terciopelo anticomunista de 1989, que puso fin a más de 40 años de régimen totalitario.

Babiš formó una coalición de gobierno el año pasado con dos pequeños grupos políticos cuya agenda incluye reducir el apoyo a Ucrania y rechazar algunas políticas clave de la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP