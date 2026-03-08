americateve

Miles de civiles en Sudán del Sur huyen de ciudad tomada por la oposición tras orden de evacuación

YUBA, Sudán del Sur (AP) — Miles de civiles han huido de una ciudad de Sudán del Sur controlada por la oposición tras una orden de evacuación emitida por el ejército para despejar el camino a una operación militar, informaron funcionarios el domingo.

Soldados de la fuerza de paz de la ONU en Akobo, Sudán del Sur, el 21 de febrero del 2026. (AP foto/Florence Miettaux)
El éxodo desde Akobo, cerca de la frontera con Etiopía, comenzó la noche del sábado.

“La ciudad ahora está casi vacía. Las mujeres, los niños y los ancianos se han ido y han cruzado hacia Etiopía”, declaró Nhial Lew, un funcionario local a cargo de asuntos humanitarios.

Aunque el plazo del gobierno para evacuar debía vencer el lunes por la tarde, desde el sábado se han reportado combates al oeste de Akobo.

“Estamos escuchando el sonido de ametralladoras que se acercan”, advirtió Lew la noche del domingo. El ejército nacional, llamado Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur, ordenó el viernes a la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, o UNMISS, que cerrara su base en Akobo.

Organizaciones no gubernamentales y civiles deben evacuar “para evitar daños colaterales innecesarios”, mientras el gobierno prepara un asalto militar contra “Akobo y las zonas circundantes”, indicó un comunicado del portavoz militar Lul Ruai Koang.

Akobo es uno de los últimos bastiones del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición, liderado por Riek Machar, vicepresidente de Sudán del Sur detenido.

Un acuerdo de paz de 2018 entre Machar y el presidente Salva Kiir casi se ha derrumbado desde que el año pasado se reanudaron los combates entre sus fuerzas.

Los enfrentamientos han aumentado de forma drástica en la parte norte de Jonglei desde diciembre, cuando las fuerzas opositoras capturaron puestos avanzados del gobierno. Fueron repelidas por una contraofensiva gubernamental que desplazó a más de 280.000 personas en pocas semanas.

La ciudad de Akobo, ubicada en el extremo oriental de Sudán del Sur y bajo control de la oposición desde la guerra civil que estalló en 2013, era considerada un refugio relativamente seguro. La presencia de un pequeño contingente de cascos azules de la ONU ha llevado a más de 82.000 desplazados a buscar refugio en Akobo y sus alrededores.

UNMISS no ha respondido oficialmente a la orden del gobierno de cerrar su base.

Dos vuelos de la ONU evacuaron el domingo a la mayoría de los trabajadores humanitarios. El Comité Internacional de la Cruz Roja opera una unidad quirúrgica en el Hospital del Condado de Akobo, donde se estaba atendiendo a varios heridos. El CICR aún no había evacuado a su personal.

Pero el temor a un asalto inminente sobre Akobo tiene preocupadas a las autoridades sanitarias locales.

“Estamos preocupados por nuestros pacientes en el hospital", manifestó Dual Diew, director de salud del condado de Akobo. "Intentamos hacer un plan para llevarlos a un lugar más seguro, pero no tenemos suficiente combustible”.

El sábado, civiles en Akobo se manifestaron contra el ultimátum del ejército y marcharon hacia la base de la ONU pidiendo paz y protección.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

