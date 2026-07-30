Milei propone reforma del Banco Central y figura del "shutdown" del Estado en caso de déficit

El presidente argentino Javier Milei pronuncia un discurso en la ceremonia de inauguración de la exposición anual de la Sociedad Rural en Buenos Aires, Argentina, el domingo 26 de julio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

“Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina”, dijo el mandatario en un mensaje emitido por cadena nacional de radio y televisión.

La iniciativa oficial debe ser aprobada por el Congreso, donde el oficialismo requiere de los votos de partidos aliados de la oposición en ambas cámaras para la sanción de leyes.

La del Banco Central es la última y probablemente más ambiciosa de las reformas que ha impulsado Milei desde su llegada al poder en 2023, en su propósito por desregular la economía argentina tras décadas de intervencionismo del Estado.

“La reforma de la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación”, argumentó Milei. “Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar ingresos tributarios sin autorización del Congreso”.

Milei, un economista anarco-capitalista, ganó la presidencia prometiendo eliminar los altísimos aumentos de precios de Argentina y revertir sus crónicos déficits fiscales. Más de dos años después, sus amplias medidas de desregulación y austeridad han desacelerado la inflación : la tasa anual, ahora en 33%, superaba el 200% cuando asumió el cargo.

-El proyecto establece que la misión fundamental del Banco Central será preservar el valor de la moneda.

-prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado.

-Con el objetivo de blindar al presidente del Banco Central y al directorio de “los atropellos de la política”, la remoción de las autoridades monetarias requerirá dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, como hasta ahora, sino también de la Cámara de Diputados.

-Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez.

Otros proyectos

En paralelo a los cambios en el Banco Central, Milei también anunció un proyecto por el cual incorpora la figura del “shutdown” (cierre) de la administración del Estado, como en Estados Unidos, en caso de un presupuesto nacional deficitario.

“Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio”, explicó Milei. “Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown”.

En la práctica, se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, mientras el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios “no cobrarán un solo peso de sueldo”, adelantó Milei.

Milei aclaró que jubilaciones, pensiones, planes sociales, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario quedarán exceptuados.

Como parte del paquete de reformas, el presidente también impulsará cambios en el mercado de capitales y de seguros.

“Entre todas ellas (las reformas) pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia y nos permitirán hacer a la Argentina grande nuevamente”, concluyó Milei.

FUENTE: AP