Milei promete a productores quitar retenciones al campo con ingresos de la producción minera

"La energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país”, aseguró el mandatario en el acto de apertura de la 138 edición de la tradicional exhibición de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Calificó eso de “una oportunidad”, y adelantó que “el crecimiento de esos sectores que antes no producían nada es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento del campo pujante en las próximas décadas”.

Los impuestos a las ventas externas de granos y otros productos del campo fueron implementados hace más de dos décadas. Los sucesivos gobiernos bajaron y subieron las alícuotas, dependiendo el nivel de recaudación y la necesidad de dólares para cumplir con sus compromisos de deuda.

Por otra parte, anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que modifica el régimen de navegación del país, “un antiguo reclamo de las provincias del norte”.

Amparado en la primera Constitución nacional -de 1853-, que ya garantizaba la libre navegación de los ríos interiores, Milei lamentó que Argentina haya “desaprovechado esa bendición”, limitando la actividad comercial a los puertos de Buenos Aires y Rosario.

“Con la nueva licitación y expansión de la hidrovía (del Río Paraná), y con la habilitación de nuevos puertos privados a lo largo de todo el país, vamos a abaratar drásticamente el costo del flete, sobre todo para los productores del norte, que son los que más lejos están y más caro pagan para sacar su producción”, justificó.

Según sus cálculos, la reducción de costos será de “aproximadamente 8 puntos de retenciones”, tanto para el sector agropecuario como para el forestal.

El discurso del jefe de Estado no abundó en mayores anuncios, sino que se trató de una enumeración de las medidas adoptadas en dos años y medio de gobierno, entre ellas reducciones paulatinas de las retenciones, y estadísticas de la actividad del sector.

Antes, el presidente de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino agradeció al Gobierno lo realizado, aunque solicitó: “que dejen de agobiarnos con impuestos y las obras vuelvan en forma de inversiones y obras públicas”. En ese sentido, bregó por la desaparición de aranceles entre provincias “que crean aduanas internas”.

El mandatario publicó el domingo en el diario Clarín una extensa columna en la que justifica el proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que lleva como título 12.819.532.788.614.400.000% que representa la inflación acumulada desde el año 1935 a la fecha.

En la misma establece como misión principal de la reforma preservar el valor de la moneda, reconociendo a la inflación como un fenómeno puramente monetario. Asimismo, prohíbe de forma taxativa el financiamiento al Estado mediante señoreaje o compra de títulos públicos, y blinda al presidente y al directorio de la institución exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso para su remoción.

Por otro lado, la iniciativa restringe la distribución de dividendos al Tesoro, permitiendo únicamente girar resultados del manejo de cartera para la cancelación de deuda pública y destinando las ganancias por tenencia de activos a una reserva técnica no distribuible.

Con estas medidas, sumadas a la eliminación de las Letras Intransferibles y los cambios introducidos en 2012, el Ejecutivo argentino busca poner fin “a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia”, según el artículo.

FUENTE: AP