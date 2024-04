Milei anuncia una "base naval conjunta" con Estados Unidos en la Patagonia argentina

El gobierno de Milei aún no ha proporcionado detalles adicionales sobre la posible construcción de una base naval en la Patagonia con la participación de Estados Unidos. En 2022, durante el mandato del expresidente peronista Alberto Fernández, se inauguraron las obras para otro proyecto, el Polo Logístico Antártico, que incluye un muelle militar en el Atlántico Sur. Milei mencionó el jueves por la noche que está "monitoreando" los avances de ese proyecto, pero no especificó si la participación de Estados Unidos sería en este o en uno nuevo. Su portavoz, Manuel Adorni, tampoco proporcionó aclaraciones durante su conferencia de prensa del viernes. "El anuncio se hizo ayer y se comenzará a trabajar en ello", declaró el portavoz presidencial. "Todavía no tenemos detalles precisos".