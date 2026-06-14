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Mikolas impulsa la paliza 10-1 de Nacionales ante Marineros con siete entrada en blanco

WASHINGTON (AP) — Miles Mikolas lanzó siete entradas sin permitir carreras como relevista, y los Nacionales de Washington anotaron cinco carreras en la cuarta entrada para despegarse y vencer el domingo 10-1 a los Marineros de Seattle.

El pitcher de los Nacionales de Washington Miles Mikolas lanza la tercera entrada ante los Marineros de Seattle el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Nick Wass)
El pitcher de los Nacionales de Washington Miles Mikolas lanza la tercera entrada ante los Marineros de Seattle el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Nick Wass) AP

El venezolano Keibert Ruiz y James Wood conectaron jonrones por Washington.

Seattle ha perdido cuatro de cinco y terminó 4-6 en su gira, que incluyó paradas en Detroit y Baltimore.

Mikolas (2-5) retiró a 20 de los 23 bateadores que enfrentó para conseguir su primera victoria desde el 6 de mayo. Ponchó a tres y permitió tres sencillos.

Con el juego empatado 1-1, los Nacionales abrieron la cuarta con cinco hits consecutivos contra Emerson Hancock (5-3). Los batazos clave incluyeron el sencillo productor de Ruiz al jardín izquierdo para tomar la ventaja, el doble impulsor de Daylen Lile al jardín derecho y el sencillo de dos carreras de Nasim Nuñez contra un cuadro interior adelantado.

Nuñez avanzó a tercera por un intento errado de Hancock de sorprenderlo en la base y superó el tiro al plato del primera base Josh Naylor en un rodado de Jorbit Vivas para poner el marcador 6-1.

Hancock permitió seis carreras en cuatro entradas y ponchó a dos. Fue la primera vez que el derecho no completó cinco entradas en 14 aperturas esta temporada.

El cerrador de Seattle, Andrés Muñoz, que lanzaba por primera vez desde el lunes, enfrentó a dos bateadores en la octava antes de salir después de que un preparador físico del equipo subió al montículo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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