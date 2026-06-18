Mike Trout ingresa a la lista de lesionados de 10 días de los Angelinos

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El equipo anunció antes del juego del jueves por la noche contra los Atléticos que el 11 veces All-Star fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el tendón de la corva derecho. Los Angelinos llamaron de vuelta al infielder Christian Moore desde Triple-A Salt Lake, entre una serie de movimientos.

Las lesiones han frenado a Trout durante gran parte de esta década. Desde que ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en 2019, Trout ha disputado más de 82 juegos en una temporada solo dos veces: 119 en 2022 y 130 en 2025.

Trout, de 34 años, había jugado 74 de 75 partidos este año en una temporada de resurgimiento. Batea para .234 con un OPS de .866, 17 jonrones, 36 carreras impulsadas y siete bases robadas.

Llegó al jueves con 54 carreras anotadas, la mayor cifra de la Liga Americana, para estar empatado con la segunda mayor cantidad de las Grandes Ligas, detrás de James Wood, de Washington. Las 66 bases por bolas de Trout también ocupaban el segundo lugar en las mayores, detrás de Nick Kurtz, de los Atléticos.

Trout tuvo el segundo mayor total de votos entre todos los jardineros de la Liga Americana en los resultados de la votación para el Juego de Estrellas que se publicaron esta semana. Creció cerca de Filadelfia, donde el Juego de Estrellas de este año se disputará el próximo mes.

La lesión de Trout abrió una oportunidad para Moore, quien bateaba para .333 con un porcentaje de embasarse de .468, nueve jonrones, 45 carreras impulsadas y 10 bases robadas en 51 juegos en Salt Lake, mientras jugaba en la segunda base, la tercera base y los jardines.

Moore bateó para .198 con un porcentaje de embasarse de .284, siete jonrones, 16 carreras impulsadas y tres bases robadas en 53 juegos con los Angelinos la temporada pasada. En otros movimientos, los Angels llamaron al derecho Ryan Johnson desde Doble-A Rocket City, dejaron en libertad al zurdo Drew Pomeranz y enviaron al derecho Brett Kerry y al receptor Logan Porter a Salt Lake. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP