Mike Tomlin se suma a la cobertura del Sunday NIght de la NBC, dicen fuentes de AP

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ARCHIVO - Foto del 4 de enero del 2026, el entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra Mike Tomlin en el encuentro ante los Ravens de Baltimore. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) AP

El exentrenador de los Steelers de Pittsburgh se incorporará a la cobertura de “Sunday Night Football” de NBC como analista previo al partido, según le informaron el martes a The Associated Press dos personas con conocimiento del movimiento.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque NBC no ha anunciado el cambio. The Athletic fue el primero en informar sobre Tomlin.

Tomlin dejó al equipo en enero después de 19 temporadas como entrenador de los Steelers y era el agente libre más codiciado por las cadenas. NBC tenía una vacante en el estudio mientras reestructura su programa previo “Football Night in America”. El entrenador miembro del Salón de la Fama Tony Dungy anunció el mes pasado que le comunicaron que no regresaría después de 17 años.

Tomlin, de 54 años, ganó 193 partidos de temporada regular en Pittsburgh, empatado con el miembro del Salón de la Fama Chuck Noll como el técnico con más victorias en la historia de la franquicia. Condujo a los Steelers a un título de la NFL en 2008, en su segunda campaña, cuando vencieron a los Cardinals de Arizona en el Super Bowl 43. Pittsburgh regresó al juego por el campeonato dos años después, pero perdió ante los Packers de Green Bay.

Después de eso, Tomlin tuvo un éxito limitado en la postemporada. Registró marca de 8-12 en los playoffs, incluidas siete derrotas consecutivas al final de su etapa, todas por doble dígito.

Pittsburgh ganó la AFC Norte la temporada pasada, pero fue arrollado 30-6 por los Texans de Houston en la ronda de comodines, lo que representó la derrota más abultada como local en playoffs en la historia del equipo.

La pregunta más grande para Tomlin es si el trabajo como analista será solo por una temporada. Debido a que le quedan dos años de una extensión de contrato que firmó en 2024 con los Steelers, incluida una opción del club para 2027, el equipo podría buscar una compensación si Tomlin intentara regresar antes de que expirara su contrato. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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