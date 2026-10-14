Mike Evans es un 'factor decisivo' en su 1ra temporada con los 49ers

Mike Evans (5), receptor abierto de San Francisco, atrapa un pase y corre para evitar ser derribado por Julian Love (20), safety de Seattla, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 11 de octubre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Han contado con jugadores que tienen otras prestaciones, como Deebo Samuel, quien sobresale después de la recepción, y destacados corredores de rutas, como Brandon Aiyuk y Ricky Pearsall, que pueden generar separación.

Pero no habían tenido a ese receptor exterior de gran físico capaz de ganar duelos uno contra uno incluso cuando no está abierto.

Todo eso cambió para esta campaña, cuando los Niners firmaron a Mike Evans tras una trayectoria de 12 años en Tampa Bay.

“Obviamente es un jugador que cambia un partido. Un verdadero receptor X a quien, si le das las lecturas correctas y esas cosas, y le das una oportunidad, puede hacer que las defensas lo paguen”, afirmó el quarterback Brock Purdy.

La semana pasada quedó claro, durante el clímax de un duelo divisional en Seattle. La ofensiva de los 49ers había sido frenada durante casi tres cuartos antes de que Evans se adueñara del encuentro para mantener el récord perfecto de San Francisco (5-0) .

Evans atrapó cuatro pases para 75 yardas en la serie ofensiva del touchdown que les dio la ventaja ante los Seahawks, incluida una recepción de 15 yardas para salir de un aprieto de primera y 20, una de 23 yardas para convertir en tercera y 10, y una de 28 por la banda después de un castigo por pase intencionalmente lanzado que dejó a San Francisco en segunda y 21.

“Marca la diferencia. Es una chispa, es todo lo que uno querría en un receptor. Es duro. Es realmente genial cuando llegan jugadores nuevos y simplemente siguen elevando el estándar que los Niners han construido durante tanto tiempo. Me alegra que esté en nuestro equipo”, comentó su compañero corredor Christian McCaffrey.

Lo que hace aún más impresionante la actuación es que Evans jugó pese a haberse fracturado dos costillas en una victoria de la Semana 3 contra Arizona. Luchó contra la lesión para jugar la semana siguiente ante Denver y luego demostró que era la pieza que faltaba contra una defensa de los Seahawks que dejó a los Niners sin touchdown en dos enfrentamientos de final de temporada el año pasado.

“Para eso estoy aquí. En este deporte no se promete realmente nada y, si estás disponible para jugar y salir ahí por tu equipo e intentar hacer lo mejor posible para ayudar a conseguir una victoria, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que muchos chicos de este equipo han estado haciendo: jugar con lesiones y dejarlo todo ahí”, afirmó Evans.

Evans ha encajado a la perfección con los 49ers tanto por estilo como por personalidad, como una estrella sin complicaciones que se integra bien con jugadores como McCaffrey, Purdy y el ala cerrada estelar George Kittle.

Suma 24 recepciones para 326 yardas y tres touchdowns; lidera a todos los receptores calificados al convertir el 91,7% de sus recepciones en primeros downs o touchdowns, incluidos 11 en tercera oportunidad para empatar el liderato de la liga. ____

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FUENTE: AP