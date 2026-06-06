Mike Brown vuelve a disfrutar de una larga racha de triunfos en playoffs, ahora con los Knicks

El entrenador en jefe de los Knicks de Nueva York, Tom Thibodeau, da una indicación durante la primera mitad del Juego 2 de la serie de las Finales de la NBA contra los Spurs de San Antonio, el viernes 5 de junio de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Eric Gay) AP

“Van a pasar cosas. Muchos equipos han estado abajo 1-2. Incluso creo que Oklahoma City estuvo abajo 1-2 el año pasado y terminaron ganando. No estoy diciendo que vayamos a ganarlo ni nada por el estilo, pero la realidad es que son siete partidos y se toma un partido a la vez”, señaló el entrenador de los Knicks, Mike Brown, quien está en su primer año, tras esa derrota en Atlanta.

Desde entonces, los Knicks han jugado 13 partidos. Los resultados: victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria y victoria. Un partido a la vez, una victoria a la vez y, muy posiblemente, un campeonato a la vez. Los Knicks regresan a Nueva York con ventaja de 2-0 sobre San Antonio en las Finales de la NBA, todavía impulsados por la fuerza de una racha de 13 triunfos consecutivos.

Una racha así ha ocurrido una sola vez antes en la historia de los playoffs de la NBA, contando únicamente rachas de victorias dentro de una misma temporada. Golden State ganó 15 seguidos camino al título de 2017.

¿El hilo conductor entre aquellos Warriors y estos Knicks? Ese sería Brown. Fue asistente en el cuerpo técnico de Golden State y tuvo marca de 12-0 como entrenador principal interino durante los playoffs mientras Steve Kerr estuvo fuera por problemas de espalda.

“Hay que tener buenos jugadores”, afirmó Brown. “No soy tan inteligente. Hay que tener buenos jugadores que te lleven”.

El récord de Brown en playoffs, oficialmente, es un sobresaliente 64-42 como entrenador principal.

Si se sumaran a su registro esos 12 partidos con los Warriors —algo que, por regla y precedente de la NBA, no ocurre porque Kerr seguía siendo el entrenador principal, solo que no estaba presente en la banda para esos encuentros—, el porcentaje de victorias de Brown en playoffs subiría a .644. Eso sería el tercero mejor en la historia de la NBA entre entrenadores con al menos 100 partidos de playoffs, solo por detrás de Phil Jackson y Kerr.

De cualquier modo, ahora hay que considerar a Brown el rey de las rachas de victorias en playoffs.

Este es un vistazo a esa racha:

Márgenes dominantes

— En estos 13 partidos, los Knicks han superado en puntos a Atlanta, Filadelfia, Cleveland y San Antonio por 273, el mayor margen en una secuencia de 13 juegos en la historia de los playoffs de la NBA. Antes de este tramo, el mayor diferencial de puntos en 13 partidos de playoffs era de 225, logrado por aquellos Warriors —el equipo que Brown dirigió de manera interina— en 2017.

— Todas salvo dos de las victorias de los Knicks en esta racha fueron por doble dígito. Las excepciones: el Juego 2 de las semifinales de la Conferencia Este ante Filadelfia (triunfo por seis puntos) y el Juego 2 de las Finales de la NBA ante San Antonio (victoria por un punto). Seis triunfos adicionales llegaron con un margen final de entre 10 y 16 puntos, y los otros cinco fueron auténticas palizas: los Knicks ganaron esos por 29, 30, 37, 39 y 51 puntos.

— Los Knicks han llegado a tener ventaja de 40 o más en cuatro partidos distintos durante la racha, incluida una ventaja de 61 puntos en Atlanta en el partido decisivo de esa serie de primera ronda del Este.

Rara vez en apuros

— Los Knicks han enfrentado desventajas de doble dígito en apenas cuatro partidos, y dos de esos fueron los dos primeros de estas Finales de la NBA contra los Spurs. Estuvieron abajo por 14 en el Juego 1 y por hasta 12 en el Juego 2.

— También estuvieron abajo por 12 ante Philadelphia en el Juego 3 de las semifinales del Este y por 22 ante Cleveland en el Juego 1 de la final del Este.

Guerreros visitantes

— Nueva York tiene marca de 8-0 como visitante durante esta racha de victorias; el margen final en esos partidos —incluso con un juego decidido por un punto el viernes— promedia unos asombrosos 21,5 puntos.

— El único equipo en la historia de los Knicks con una racha más larga de victorias como visitante, ya fuera en temporada regular o en playoffs, fue el conjunto de 1969-70, que una vez ganó 12 seguidos fuera de casa. Ese equipo terminó ganando el primer título de la NBA para Nueva York.

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FUENTE: AP