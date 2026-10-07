Miguel Rojas fuera con los Dodgers por dolor de espalda. Acuña inicia en jardín derecho con Bravos

El venezolano Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, observa su hit para un doble en el segundo inning del segundo juego de la serie divisional de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta el domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

El mánager Dave Roberts comentó que el venezolano “no está bien” y que no estaría disponible desde la banca. Eso deja incierto el estado de Rojas si los Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Rojas pareció lastimarse la espalda al hacer un swing en la octava entrada.

“Le duele la espalda. Está descansando”, dijo Roberts sobre Rojas. “No estará disponible hoy. Creo que para nosotros es como que, de todos modos, tenemos una banca amplia. Así que tratar de tomar decisiones que comprometan su estado para una posible siguiente serie no tiene sentido. Así que vamos a dejar esto para otro día”.

El puertorriqueño Kiké Hernández, quien conectó un jonrón en la victoria del martes por la noche, será el titular en la segunda base. Roberts señaló que también esperaba utilizar a Tommy Edman, quien reemplazó a Rojas el martes.

Roberts indicó que le gustaba el enfrentamiento de Hernández contra el derecho de los Bravos Tyler Mahle.

“Me gusta cómo está haciendo swing”, manifestó el mánager. “Pero veremos qué pasa hoy. Pero tenerlo como opción, creo que tenemos algunas opciones muy buenas, obviamente. También quiero involucrar a Tommy en algún momento. Así que veremos hacia dónde vamos”.

El bateador designado de los Dodgers, Shohei Ohtani, quien fue bajado al quinto puesto en el orden al bate el martes por la noche, bateará cuarto.

Mientras tanto, el venezolano Ronald Acuña Jr. será titular en el jardín derecho por Atlanta después de haber sido movido a bateador designado en un cambio tardío de la alineación debido a molestias en la rodilla derecha el martes por la noche.

El mánager de los Bravos, Walt Weiss, esperó para definir la alineación del miércoles por la noche hasta tener la oportunidad de que Acuña probara la rodilla en el calentamiento previo al juego.

Weiss dijo que Acuña estaba “solo un poco adolorido. Si está limitado, creo que será mínimamente”.

Los Dodgers lideran la serie al mejor de cinco 2-1 y pueden ganar la serie el miércoles por la noche. Si es necesario, el Juego 5 se jugaría el viernes por la noche en Los Ángeles.

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FUENTE: AP