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Miguel Rojas conecta el jonrón del desempate como emergente y los Dodgers vencen 4-3 a los Rays

LOS ÁNGELES (AP) — El toletero venezolano Miguel Rojas, como bateador emergente, conectó un jonrón para romper el empate en la séptima entrada y los Dodgers de Los Ángeles borraron un déficit temprano para vencer 4-3 a los Rays de Tampa Bay el lunes por la noche, en el primer juego de una estadía en casa de seis partidos.

Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra mientras corre las bases luego de disparar un cuadrangular contra los Rays de Tampa Bay, en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en Los Ángeles. (AP Photo/William Liang)
Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra mientras corre las bases luego de disparar un cuadrangular contra los Rays de Tampa Bay, en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en Los Ángeles. (AP Photo/William Liang) AP

Kyle Tucker pegó un cuadrangular de tres carreras por los Dodgers y puso out a un corredor en el plato con un tiro desde el jardín derecho. Kyle Hurt (2-1) se acreditó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras, y Tanner Scott retiró a los tres bateadores en orden en la novena para su octavo salvamento.

Rojas bateó por Alex Freeland con un out en la séptima y envió el primer lanzamiento que vio de Steven Matz (4-4) a las gradas del jardín izquierdo para romper el empate 3-3. Fue el primer jonrón como emergente de los Dodgers esta temporada y el segundo de la carrera de Rojas.

Eric Lauer permitió tres carreras en seis entradas por Los Ángeles. Se mantiene invicto en cuatro aperturas desde que los Dodgers lo adquirieron de los Azulejos de Toronto el 17 de mayo.

Ryan Vilade conectó un jonrón de dos carreras y Taylor Walls ejecutó un squeeze de seguridad perfecto por los Rays. Nick Martinez permitió cinco hits y tres carreras en 5 1/3 entradas. Dio una base por bolas y ponchó a seis.

Los Dodgers salieron de un hoyo de 3-0 para propinarles a los Rays su cuarta derrota en cinco juegos. Vilade conectó un jonrón enorme en la primera entrada y Walls amplió la ventaja con un squeeze de seguridad para que Austin Slater anotara en la segunda.

Tucker lo empató con un solo swing en la parte baja, al halar un cambio con cuenta llena de Martinez por encima de la cerca del jardín derecho.

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