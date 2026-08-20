Migrantes deportados por el gobierno de Trump parten en caravana desde la frontera sur de México

Muchos llevaban meses intentado obtener respuesta a sus peticiones de refugio ante el gobierno mexicano. Pero ante la falta de empleo y las condiciones precarias, decidieron agruparse para iniciar una larga caminata hacia el norte de México en busca de mejores condiciones de vida.

Entre el grupo iba la familia venezolana Campos Reyes, que logró entrar a Estados Unidos en 2023 por medio de la aplicación CBP One —la cual permitía el ingreso a solicitantes de asilo—, pero Fredy Campos fue deportado a Venezuela al comenzar Trump su segundo mandato, en enero de 2025.

Marianela Reyes, esposa de Campos, y sus dos hijos decidieron salir por su cuenta debido a complicaciones económicas y llegaron a Honduras, a donde también viajó Campos para reencontrarse con ellos.

Los venezolanos estaban en Centroamérica cuando ocurrió el doble terremoto en su país. Al enterarse que habían perdido su casa en Caracas, tomaron la decisión de emprender nuevamente el viaje hacia América del Norte. Por el momento quieren quedarse en México hasta que concluya el mandato de Trump, y luego sopesarán si es conveniente ingresar de nuevo a Estados Unidos.

Reyes, de 52 años, relató que los potentes terremotos que golpearon Venezuela en junio precipitaron la decisión de no retornar a su país. “No tenemos nada”, explicó.

El hondureño José Francisco Díaz llevaba más de 30 años en Estados Unidos hasta que fue deportado hace apenas un mes. El hombre de 45 años se sumó a la caravana para regresar y reunirse con su familia, entre ellas su exesposa y dos hijas, una de las cuales nació en territorio estadounidense.

Desde que comenzó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, al menos dos docenas de caravanas de migrantes han partido de la frontera sur de México en su intento por avanzar hacia el centro y el norte del país. Una de las más recientes se registró en abril pasado, cuando centenares de personas, en su mayoría haitianos, partieron de la ciudad fronteriza de Tapachula, pero poco después se dispersaron.

Las autoridades migratorias han disuelto todas las caravanas en los estados sureños de Chiapas y Oaxaca, ya sea con la entrega de salvoconductos o con traslados a otras ciudades del sureste, tales como Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa.

Rescate en el golfo de México

Por otro lado, la Armada mexicana informó el jueves que detuvo a 16 personas —12 adultos y cuatro niños— que iban a bordo de una embarcación tipo Defender frente a las costas del estado sureño de Yucatán, limítrofe con el golfo de México. Todos los ocupantes del navío eran originarios de Cuba.

Personal médico evaluó al grupo de migrantes y determinó que estaban en condición estable. Posteriormente fueron atendidos por funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

FUENTE: AP